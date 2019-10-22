Эрдоган требует вывода всех курдов-террористов из 30-километровой зоны на границе САР

Сочи, 22 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все курдские террористические формирования в Сирии должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны от границы с Турцией со среды. Об этом турецкий лидер сообщил по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

«Начиная с завтрашнего дня, будем осуществлять наш проект. В течение 150 часов все террористы Отрядов народной самообороны (YPG) и тяжелое вооружение будут отодвинуты на 30 километров вглубь и ликвидированы», — сообщил Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи.

По словам Эрдогана, совместные российско-турецкие патрули будут действовать на территории 10-километровой зоны. Оба государства будут принимать все необходимые меры, чтобы террористы не проникали, и будут работать в плотной координации, подчеркнул турецкий лидер.

Президенты РФ и Турции провели переговоры во вторник в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Переговоры в узком составе стартовали в 13.27 по московскому времени и продлились более шести часов.

Центральной темой переговоров стала ситуация в Сирии и операция турецких ВС «Источник мира» против курдских террористических формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом они оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

В ходе пресс-конференции главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу озвучили меморандум, принятый по итогам переговоров Путина и Эрдогана. Россия и Турция договорились, что со среды в зону турецкой операции против курдов-боевиков в Сирии вводятся российская военная полиция и сирийские военнослужащие, говорится в документе.

1 Организация запрещена на территории РФ.