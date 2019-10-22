Путин заявил, что ситуация в САР не должна мешать запуску работы Конституционного комитета

Сочи, 22 октября. Ситуация на земле в Сирии не должна препятствовать запуску работы Конституционного комитета. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

«В ходе переговоров мы с президентом Турции, конечно же, обсудили и дальнейшие шаги по продвижению мирного политического процесса в Сирии, который сами сирийцы при содействии Организации Объединенных Наций будут вести в рамках Конституционного комитета», — рассказал Путин после встречи.

Он подчеркнул, что над его созданием страны-гаранты астанинского формата кропотливо работали в последнее время.

«Исходим из того, что ситуация на земле не должна препятствовать долгожданному запуску Комитета уже на следующей неделе — 29–30 октября — в Женеве», — отметил российский лидер.

Напомним, в конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета Сирии, специального органа, который должен вести процесс выработки конституционной реформы в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

Решение о создании этого органа, способствующего дипломатическому урегулированию кризиса в регионе, было принято еще в январе 2018 года.

19 октября президент России провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которых стороны отметили важность продвижения процесса политического урегулирования в Сирии, в частности с учетом созыва первого заседания Конституционного комитета.