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Путин заявил о внешнем влиянии на сепаратистские настроения курдов-террористов в Сирии

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Путин заявил о внешнем влиянии на сепаратистские настроения курдов-террористов в Сирии

Сочи, 22 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сепаратистские настроения в рядах курдских террористических формирований в Сирии подогревались извне. Об этом он сообщил по итогам встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Президенты РФ и Турции провели переговоры во вторник в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Переговоры в узком составе стартовали в 13.27 по московскому времени и продлились более шести часов. 

Центральной темой переговоров стала ситуация в Сирии и операция турецких Вооруженных сил «Источник мира» против курдских террористических формирований, захвативших восточный берег Евфрата.

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