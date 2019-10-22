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Переговоры Путина и Эрдогана длились более шести часов

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Переговоры Путина и Эрдогана длились более шести часов

Сочи, 22 октября. Переговоры президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. Встреча лидеров двух стран продолжалась более шести часов.

Российский лидер заявил, что переговоры имели крайне важное значение в свете обострения ситуации в Сирии. Он выразил надежду на то, что партнерские отношения между Россией и Турцией помогут разрешить ту сложную политическую ситуацию, которая сложилась в регионе. Эрдоган согласился со словами российского президента, отметив, что сегодняшняя встреча позволит обеспечить мир в Сирии.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию на севере Сирии, целью которой стали курды-террористы и боевики «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка). Анкара объявила временное перемирие при условии, что курдские боевики добровольно покинут зону безопасности. Радикалы во вторник заявили, что выполнили свою часть соглашения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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