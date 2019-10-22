Эрдоган подробно рассказал Путину о целях операции против курдов-террористов в Сирии

Сочи, 22 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал ему подробные объяснения, касающиеся целей и задач операции турецких Вооруженных сил против курдских террористических формирований в Сирии.

Президенты РФ и Турции провели переговоры во вторник в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Переговоры в узком составе стартовали в 13.27 по московскому времени и продлились шести более часов.

Центральной темой переговоров стала ситуация в Сирии и операция турецких Вооруженных сил «Источник мира» против курдских террористических формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом они оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

Ранее в Анкаре состоялись переговоры Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, по итогам которых турецкая сторона объявила о временном прекращении антитеррористической операции против курдских боевиков на севере Сирии. Турция приостановила проведение контртеррористической операции «Источник мира» на 120 часов, за это время курдские боевики должны уйти из 30-километровой «безопасной зоны» и сдать все тяжелое вооружение. В противном случае Анкара продолжит операцию до полного отвода бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.