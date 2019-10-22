Доля поставок российского оружия в страны Африки составляет 30-40% от всего экспорта

Сочи, 22 октября. Объем экспорта вооружений в страны Африки составляет 30-40% от всего экспорта российского оружия, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.

«Так, если взять весь континент африканский, он [объем экспорта вооружений] не маленький. Примерно от 30 до 40% (от российского экспорта вооружений, — Прим. ред.)», — заявил Дмитрий Шугаев.

Глава ФСВТС не стал озвучивать конкретные цифры и суммы. Он также отметил, что на предстоящем саммите Россия – Африка новые контракты по ВТС подписываться не будут. Шугаев напомнил, что саммит, в отличие от двусторонних переговоров, посвящен решению общих проблем.

«Мы этой цели не ставим, специально ничего не подгоняем», — добавил Шугаев.

Глава ФСВТС рассказал, что на приуроченной саммиту выставке будет представлен истребитель Су-35, вертолет Ми-35, многофункциональный вертолет «Ансат» и другие примеры российского вооружения.

Саммит Россия – Африка состоится в Сочи 23-24 октября. Участие в мероприятии примут представители разных африканских государств, которые смогут обсудить наиболее актуальные вопросы, касающиеся жизни континента.

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что представители бизнеса из Африки привезут на саммит в Сочи солидный пакет предложений по расширению сотрудничества стран континента с Россией. Ранее генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев сообщил о планах Египта создать российскую промзону в рамках сочинского форума.