Сотрудникам Google не разрешили создать профсоюз

Москва, 22 октября. Руководство компании Google не позволило своим сотрудникам создать профсоюзную организацию.

Сотрудники цюрихского офиса Google решили провести собрание, чтобы обсудить вопрос создания профсоюзной организации. Перед началом собрания руководители офиса начали рассылать сотрудникам электронные письма с требованием отменить мероприятие. Несмотря на предупреждения, сотрудники Google провели собрание, в ходе которого обсудили действия руководства.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков отметил, что руководство Google опасается создания профсоюза, так как он будет отстаивать права сотрудников. Он также добавил, что данная ситуация наглядно демонстрирует двойные стандарты компании Google, передает «ПолитЭксперт».

«С одной стороны, они показывают общественности корпоративные ценности, помощь сотрудникам, но с другой – они понимают, что появление профсоюза будет означать то, что с ним придется считаться. Скорее всего, рано или поздно его создадут, и он выстрелит так, что Google мало не покажется», — пояснил Зыков.

Он также добавил, что в европейских странах деятельность профсоюзов имеет большое значение, так как они эффективно отстаивают интересы и права трудящихся, добиваясь выполнения своих требований.