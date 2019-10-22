Курды-террористы заявили, что покинули оккупированный ими север Сирии

Дамаск, 22 октября. Курды-боевики заявили, что покинули зону безопасности, созданную Турцией на севере Сирии.

«Сирийские курды утверждают, что полностью выполнили турецкие условия перемирия», — сообщает агентство France Presse.

#BREAKING Syria's Kurds say have fully complied with Turkey truce deal pic.twitter.com/RuoP27gUaB — AFP news agency (@AFP) 22 октября 2019 г.

Власти США тем временем ожидают, что временное перемирие, объявленное Анкарой, чтобы дать возможность радикалам покинуть зону безопасности, станет постоянным. Отметим, что Соединенные Штаты открыто поддерживают курдов-террористов, предоставляя им вооружение.

Курды же в свою очередь неоднократно уличались в сотрудничестве с боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ организация) и других группировок. Они предоставляли им безопасный проход по своей территории, обменивались людьми и информацией.

Напомним, что 9 октября власти Турции начали на севере Сирии новую военную операцию, которая получила название «Источник мира». Целью военных стали курдские террористы и боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Анкара планирует создать вдоль границы зону безопасности, где будет размещено почти 2 млн беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.