Следователи рассказали, как идентифицировать человека по ДНК

Москва, 22 октября. Следственный комитет России опубликовал видео о работе отдела медико-биологических исследований в рамках образовательной серии «Чудеса криминалистики».

Эксперты СК РФ пользуются современным оборудованием, которое значительно упрощает идентификацию личности.

«Благодаря технологиям мы можем выделить из костного порошка ДНК. У нас были случаи, когда мы идентифицировали столетнее захоронение», — рассказал один из сотрудников лаборатории.

За последние 4 года в лаборатории СК России были установлены личности около двухсот неопознанных тел. Более 1300 фигурантов уголовных дел, которые долгие годы скрывались от следствия, понесли заслуженное наказание.

Замруководителя медико-биологической лаборатории СК РФ Светлана Фролова подчеркнула, что для генетики нет ничего невозможного. Но на исследования требуется время.