Следователи рассказали, как идентифицировать человека по ДНК

Москва, 22 октября. Следственный комитет России опубликовал видео о работе отдела медико-биологических исследований в рамках образовательной серии «Чудеса криминалистики».
Эксперты СК РФ пользуются современным оборудованием, которое значительно упрощает идентификацию личности.
«Благодаря технологиям мы можем выделить из костного порошка ДНК. У нас были случаи, когда мы идентифицировали столетнее захоронение», — рассказал один из сотрудников лаборатории.
За последние 4 года в лаборатории СК России были установлены личности около двухсот неопознанных тел. Более 1300 фигурантов уголовных дел, которые долгие годы скрывались от следствия, понесли заслуженное наказание.
Замруководителя медико-биологической лаборатории СК РФ Светлана Фролова подчеркнула, что для генетики нет ничего невозможного. Но на исследования требуется время.