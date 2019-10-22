Донбасс сегодня: артиллерия бьет по ДНР, боец ВСУ дезертировал, чтобы не убивать людей

Донбасс, 22 октября. Украинские войска применили тяжелые гаубицы на донецком направлении. Сержант ВСУ дезертировал из части, чтобы не выполнять приказ обстрелять жилой сектор. Украинского шпиона приговорили в ДНР к 15 годам. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Донецкое представительство в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о 18 обстрелах со стороны украинских войск за минувшие сутки. Под огнем украинских вооруженных формирований находились десять городов и сел ДНР.

Стандартный набор вооружения, применяемого украинскими силовиками против населения Донбасса, в этот раз был дополнен тяжелой артиллерией. Гаубицы отработали на донецком направлении. На южном участке обороны ДНР в Коминтерново после обстрела загорелся жилой дом. Спасатели МЧС вовремя потушили пожар, жертв удалось избежать.

Боец ВСУ дезертировал из части, не желая расстреливать жилые дома

По информации спикера управления Народной милиции ДНР Дмитрия Астрахани, в последнее время среди служащих ВСУ участились случаи дезертирства на почве нежелания участвовать в боевых действиях и убивать мирное население. Народной милиции ДНР стали известны подробности очередного такого побега.

Сержант Синевский из 56-й бригады ВСУ, дислоцирующейся в районе поселка Пески, получил приказ на ведение огня по жилому сектору поселка Веселое, в котором продолжают проживать люди. Не желая наносить вред мирному населению, командир минометного расчета предпочел сбежать, не выполнив распоряжение командования. Военная полиция ищет беглеца и проводит расследование инцидента.

Генпрокуратура ДНР отправила за решетку украинского шпиона

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры ДНР Ольга Черногор в беседе с корреспондентом ФАН подтвердила ранее появившуюся информацию о вступлении в силу приговора в отношении местного жителя, украинского журналиста, работавшего на СБУ.

В 2017 году Станислав Асеев, более известный в Сети под псевдонимом «блогер Станислав Васин», был задержан сотрудниками министерства госбезопасности ДНР по подозрению в шпионаже. В ходе следствия подозрения подтвердились. Асеев с 2015-го по 2017 год, вплоть до своего задержания, являлся участником экстремистского сообщества и за материальное вознаграждение передавал электронной почтой собранные материалы о деятельности полиции, Народной милиции и органов власти республики.

Однако обвиняемый этим довольствоваться не собирался. Умышленно он выискивал в социальных сетях проукраински настроенных местных пользователей и склонял их к участию в экстремистском сообществе. Черногор добавила, что приговором Апелляционной палаты Верховного суда ДНР Асеев признан виновным в ряде преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом ДНР, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься журналистской деятельностью.

Военнослужащие ВСУ продают боеприпасы населению

«Защитники» Украины продолжают нести на подконтрольные территории «мир и порядок». Пресс-офицер луганской Народной милиции Иван Филипоненко сообщил, что сотрудниками СБУ в Северодонецке Луганской области задержаны солдаты 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ во время сбыта 30 гранат РГД-5 и Ф-1, запалов к гранатам и двух ящиков патронов.

Все указанное выше «добро» украинские «освободители» пытались продать местным жителям. В отношении виновных возбудили уголовное дело по факту незаконного обращения оружия и боеприпасов.

Напомним, что на Украине за все годы войны так и не появилось точной статистики количества незарегистрированного оружия у населения, вывезенного из зоны боевых действий. По оценкам разных экспертов, эта цифра составляет от одного до пяти миллионов стволов нарезного оружия — автоматов и пистолетов. Оружие и боеприпасы продолжают вывозиться из зоны конфликта практически в ежедневном режиме.