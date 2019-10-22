Туристка из Свердловской области впала в кому на отдыхе в Турции

Екатеринбург, 22 октября. Жительница Дегтярска Свердловской области впала в кому в турецкой Анталье после открытой операции на мозг, которую ей провели врачи одного из местных госпиталей. Об этом дочь россиянки рассказала одному из информационных порталов Екатеринбурга.

На отдых в Турцию женщина полетела с дочерью и ее семьей 6 октября. Через два дня у нее случился инсульт.

Дочь пострадавшей объяснила, что женщина потеряла сознание возле бассейна после занятия аэробикой. В госпитале Аланьи ей сделали компьютерную томографию, после которой врачи приняли решение о необходимости проведения открытой операции на мозге. Испуганная дочь подписала согласие на хирургическое вмешательство.

Врачи объяснили, что проведенная 10 октября операция прошла успешно, и женщина пришла в себя, однако спустя два из-за отсутствия реакции на внешние раздражители медики сами вели ее в искусственную кому.

Родные женщины обратились за помощью в страховую компанию, которая после нескольких дней переговоров с клиникой отказалась покрывать связанные с лечением расходы. Такое решение в компании мотивировали тем, что инсульт был вызван аневризмой — хроническим заболеванием, о котором, как оказалось, в семье никому известно не было.

Семья находящейся в коме туристки обратилась в Центр медицины катастроф, чтобы перевезти женщину в Россию. После получения разрешения Минздрава выяснилось, что стоимость перелета на санитарном самолете превысит 1 млн рублей. Пока родные пытались решить вопрос с транспортировкой женщины, ее состояние ухудшилось.

Теперь женщину нельзя перевозить даже санитарным рейсом. Сейчас турецкие врачи пытаются постепенно вывести россиянку из комы, однако она не приходит в себя.

Клиника требует от семьи оплаты лечения на 18 тыс. долларов. За каждый новый день пребывания в реанимации прибавляется еще порядка 1-1,2 тыс. долларов, сообщила дочь пострадавшей.

«Нам дали чек на 10 тыс. долларов, так как мы сказали, что больше денег у нас нет. Окончательный счет предоставят при выписке»,— рассказала девушка.

Несчастные случаи нередко происходят с российскими туристами во время отдыха в Турции. При этом иногда инциденты случаются по вине самих путешественников. В сентябре генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков рассказал, что самыми распространенными причинами случаев с трагическим исходом среди россиян на турецких курортах становятся невнимательность на улицах городов и злоупотребление спиртным на жаре.