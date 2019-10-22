ФАН разъясняет: «Радио Свобода» обеляет своего автора, сознавшегося в шпионаже против ДНР

Антироссийское СМИ «Радио Свобода» весьма предвзято осветило новость о том, что его сотрудник Станислав Асеев был осужден на 15 лет колонии в ДНР. Как пишет автор материала, Асеев «всего лишь пытался освещать ситуацию на востоке Украины мощным независимым голосом», при этом руководство Донецкой Народной Республики издание традиционно называет «сепаратистами».

Однако на самом деле все совсем не так, как пытается показать «Радио Свобода». Верховный суд ДНР признал Асеева виновным в совершении целого ряда преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 329 (организация экстремистского сообщества), статьей 321 (шпионаж), частью 4 статьи 32, статьей 321 (подстрекательство к шпионажу), частью 1 статьи 325 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), частью 2 статьи 326 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности).

Более того, сам Асеев (он же Васин) не стал отрицать своей вины и в интервью признался в сотрудничестве с украинской разведкой. Также довольно любопытным для следствия стал дневник Асеева, в котором, помимо прочего, описывалось применение украинскими войсками тяжелого вооружения и запрещенных боеприпасов, начиненных белым фосфором, против мирного населения Донбасса.

Таким образом, Асеев является не просто украинским шпионом, действовавшим на территории республик Донбасса, он также является ценным свидетелем, который многое может рассказать о многочисленных военных преступлениях Киева в ходе так называемой АТО. Однако «Радио Свобода» пытается убедить всех в том, что власти ДНР осудили «невиновного» журналиста лишь за то, что тот «пытался рассказать о жизни в Донбассе». Либеральное издание в очередной раз намеренно вводит своих читателей в заблуждение.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» появился после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с блокировками и идеологической цензурой со стороны либеральных изданий.

Изначально ФАН предприняло попытку организовать дискуссии в пабликах и на сайтах либеральных СМИ. Для этого штатные сотрудники редакции оставляли комментарии под спорными публикациями либеральных изданий, используя для этого официальные аккаунты ФАН в соцсетях.

Однако конструктивной и аргументированной дискуссии с оппонентами не вышло, потому что администраторы их сайтов и пабликов в соцсетях либо удаляли комментарии ФАН, либо вовсе блокировали наши аккаунты, несмотря на то, что никаких правил поведения на их ресурсах мы не нарушали, а тон наших замечаний был предельно корректным.

В итоге ФАН пришлось перенести дискуссию на свою территорию. Мы готовы и впредь оперативно реагировать на ложь и провокационные статьи, размещаемые в антироссийских по своей сути СМИ, многие из которых финансируются Западом и являются иностранными агентами.