Зеленский хочет быть частью японской «эпохи Рэйва»

Сегодня состоялась интронизация (аналог инаугурации в монархических странах. — Прим. ФАН) японского императора, 59-летнего Нарухито. Новый монарх вступил на Хризантемовый трон после отречения своего отца, 85-летнего Акихито, который удалился на покой ввиду преклонного возраста. На пышной церемонии в Сосновом зале императорского дворца в центре Токио присутствовали главы государств и их представители. Одним из самых активных участников церемонии оказался президент Украины Владимир Зеленский, спешивший засвидетельствовать лояльность новому императору. От лица России на церемонии находился заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.

«Возношу молитвы за процветание эпохи Рэйва», — произнес на церемонии премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Именно так называется временной промежуток, в котором отныне будет жить вся Япония до смерти либо отречения нового императора. Название эпохи правления в переводе означает «прекрасная гармония».

Федеральное агентство новостей решило поговорить с руководителем Центра японских исследований института Дальнего Востока РАН Валерием Кистановым о том, случится ли прекрасная гармония в русско-японских отношениях с началом новой эпохи правления. Или скорее потепления можно ждать в отношениях Японии с Украиной, президент которой прилагает к этому очевидные усилия.

— Валерий Олегович, известно, что в Японии сейчас конституционная монархия, японский император, как и королева Великобритании, может только «царствовать, но не править». Однако известно, что у королевы есть так называемые «спящие» функции, которыми она может, теоретически, воспользоваться по конституции — например, объявить войну, никак не согласовывая это с парламентом, или наложить вето на его решение. Есть ли нечто подобное у императора Японии?

— Сильно сомневаюсь, что Елизавета II или ее потомки воспользуются такими правами. Но японский монарх не имеет подобных функций даже на бумаге. По демократической мирной конституции Японии, которая была принята после войны, император является символом единства нации — и не более того. Он совершенно не влияет на политическую жизнь страны.

— Но ведь так было не всегда?

— Дедушка нынешнего императора, Хирохито, был полновластным правителем, верховным главнокомандующим, он объявлял войны, и он же подписал акт о капитуляции 15 августа 1945 года. Хирохито официально вел свой род от богини солнца Аматерасу и именовался Сыном Неба, что являлось важной скрепой японского общества. Когда американцы установили контроль над Японией, одним из их требований было публичное отречение императора от этого звания. Но и по сей день в глубине души некоторые японцы уверены в божественной природе своего императора.

— Сложно представить, что фигура с таким ореолом не влияет на политику страны даже при отсутствии прописанных в законе функций.

— Прямо не влияет. Однако императоры часто делают это путем своих публичных заявлений, которые могут даже идти вразрез с официальной позицией кабинета министров. Ныне отрекшийся «почетный» император Акихито, сын Хирохито, в свое время выражал соболезнования народам Азии за действия императорской армии во время Второй мировой войны – и таким образом завуалированно противостоял премьер-министру Синдзо Абэ, который считается «ястребом», проводящим активную военную политику и мечтающим возродить японскую армию.

— А проводятся ли дипломатические миссии с участием императора?

— Это, пожалуй, самое сильное его орудие влияния — если нужно показать благосклонность Японии к какой бы то ни было стране, «сын солнца» наносит ей официальный визит. Так было этой весной, когда Акихито приехал во Вьетнам. Там его встретили на самом высоком уровне руководители коммунистической партии и правительства, и это говорит о том, что отношения двух стран в сфере экономики, культуры и безопасности бурно развиваются: в частности, и тех, и других волнует экспансия Китая в регионе.

— А были ли какие-нибудь поползновения со стороны японского императорского двора в адрес нашей страны?

— Нынешний император Нарухито, еще будучи в статусе кронпринца, курировал крупные международные события в Японии: Олимпийские игры, всемирные выставки и так далее. И вот на одной такой выставке в 2005 году он посетил ряд павильонов, в частности, павильон Российской Федерации. Это должно было свидетельствовать о благосклонности его страны — и действительно, тогда русско-японские отношения были на подъеме.

— Любопытно, что на интронизации было замечено много лидеров стран постсоветского пространства — президенты Грузии Саломе Зурабишвили, Армении Армен Саркисян, Молдавии Игорь Додон, Киргизии Сооронбай Жээнбеков и Украины Владимир Зеленский пожелали приехать лично, а не прислать представителей, как это сделала наша страна. Откуда такой интерес к японской монархии у стран, которые даже не имеют общих границ с Японией?

— Часть перечисленных вами стран имеют азиатское географическое местоположение и, таким образом, относятся к Востоку — так же, как и Япония. Можно предположить, что это некая «восточная солидарность». Однако основной фактор, я думаю, это желание выделиться, показать свою обретенную независимость, ведь на прошлой интронизации от них ото всех присутствовал только один представитель — и это был представитель Советского Союза. Ну и, конечно же, это надежды на то, что Япония будет помогать им экономически и технологически. Для них это престижно.

— Почему мы не послали на церемонию крупную политическую фигуру? Пускай не президент, не премьер-министр, но хотя бы третье лицо в государстве, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, могла бы достойно представить Россию на высоком уровне. Почему поехать смог только ее заместитель?

— Думаю, это связано с тем, что в последнее время наши отношения действительно оставляют желать лучшего. Затормозились контакты лидеров наших государств. Владимир Путин и Синдзо Абэ встречались 27 раз — почти что по-дружески — и обсуждали пресловутую территориальную проблему, подписание мирного договора. Японская сторона рассчитывала, что мы пойдем на уступки и уже рисовала радужные картины, но… этого так и не произошло.

— Почему уступок ожидали именно от нас?

— От Синдзо Абэ тоже их ожидали! Даже были слухи, что он готов подписать мирный договор на условиях декларации 1956 года, предусматривающей передачу Японии только двух Курильских островов — Шикотана и Хабомаи. Но недавно, выступая в японском парламенте, премьер-министр прямо заявил, что он будет настаивать на возвращении всех четырех островов.

— Больше всех на интронизации показательно активничал президент Украины Владимир Зеленский. Что вы думаете о его присутствии на церемонии?

— Зеленский, конечно, начинающий и пока неопытный политик, он только-только делает первые шаги в дипломатическом пространстве – и не всегда эти шаги успешные. Достаточно вспомнить его поездку в Вашингтон, которая обернулась провалом. Да и в Европе к нему начинают относиться прохладно, понимая, что его курс в отношении России мало чем отличается от курса Порошенко. Так что он просто вынужден повышать свой престиж, в том числе за счет таких вот поездок, по сути являющихся пиар-акциями.

— Не пытается ли он подружиться со Страной восходящего солнца на почве общих территориальных претензий к России?

— Это вполне возможно: Япония считает, что СССР незаконно захватил у нее Курилы, а Украина думает, что Россия незаконно отторгла у нее Крым. Ну и в условиях, когда экономика Украины по сути своей никакая, нет ничего необычного в том, что президент этой страны пытается подружиться с японцами и, возможно, даже получить от них материальную помощь под предлогом наличия у них общей беды в лице России. Но, разумеется, главной целью этого дальневосточного вояжа для Зеленского является пиар. Уж очень хочется ему стать частью наступившей в Японии «эпохи Рэйва».