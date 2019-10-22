США ожидают, что прекращение огня Турцией против курдов-боевиков в САР станет постоянным

Вашингтон, 22 октября. Власти США рассчитывают, что объявленное Турцией временное перемирие на севере Сирии, где объявлена операция против курдов-террористов, станет постоянным. Об этом журналистам сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

«Мы ожидаем, что временное перемирие перерастет в постоянное к концу дня», — отметил он.

Гидли также добавил, что Пентагон опасается, что российские военные заполнят вакуум, который образуется после ухода американских сил из Сирии. Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск с территории арабской республики, где они находились незаконно на протяжении нескольких лет. При этом глава Белого дома рассчитывает оставить около 200 военных, чтобы не дать правительственным войскам Сирии вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями.

Напомним, что 9 октября власти Турции начали на севере Сирии новую военную операцию, которая получила название «Источник мира». Целью военных стали курдские террористы и боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Анкара планирует создать вдоль границы зону безопасности, где будет размещено почти 2 млн беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции.

Курдские террористы сотрудничают с игиловцами в САР. В 2017 году благодаря поддержке ВКС РФ основные силы ИГ1 в Сирии были разгромлены. Но курды занимались выводом недобитых боевиков на территории баз США, где исламисты создавали спящие ячейки.

1 Организация запрещена на территории РФ.