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Россия

Чужих бед не бывает: патриотизм, благотворительность и доктор Лиза

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Чужих бед не бывает: патриотизм, благотворительность и доктор Лиза

Правозащитница Елизавета Глинка, известная в России как доктор Лиза, погибла три года назад: самолет с гуманитарной помощью, на борту которого она находилась, потерпел крушение в небе над сирийской Латакией. Соотечественники запомнили ее как человека, для которого не существовало чужих бед и чужих детей, любое горе она воспринимала как свое собственное.

Доктор Лиза помогала всем и каждому, даже тем, кто уже не надеялся на чудо. Бездомные, одинокие, больные — все, кто обращался к Елизавете Глинке за помощью, получали ее. Знакомые вспоминают ее как бескорыстного альтруиста, называют «небесным посланием о добродетели». С виду хрупкая женщина была настоящим человеком действия — ее самоотверженность и желание менять мир в лучшую сторону никого не могли оставить равнодушным.

Елизавета Глинка пользовалась большим авторитетом и в медицинском, и в правозащитном сообществе. Когда стало известно, что она погибла в авиакатастрофе, ни ее коллеги, ни подопечные не смогли сдержать слез. Доктора Лизу по-настоящему любили и уважали все, кто был с ней знаком.

Чужих бед не бывает: патриотизм, благотворительность и доктор Лиза

Глинка — врач-реаниматолог и специалист по паллиативной медицине. В 2007 году она учредила фонд «Справедливая помощь» для оказания поддержки инвалидам, тяжелобольным, бездомным и одиноким. Волонтеры фонда и сейчас помогают всем нуждающимся: раздают бездомным еду, теплую одежду и лекарства, а также финансово помогают людям с тяжелыми заболеваниями.

Конфликт на востоке Украины, разгоревшийся в 2014 году, не смог оставить доктора Лизу равнодушной. Она регулярно сопровождала гуманитарные миссии в Донбасс, поставляла в больницы медикаменты, помогала эвакуировать раненых детей. За несколько дней до гибели она привезла 17 детей из зоны украинского конфликта в Россию, чтобы те смогли лечиться в московских больницах.

Ее последнее доброе дело — сопровождение конвоя гуманитарной помощи в Латакию. Елизавета Глинка помогала перевозить лекарства для раковых больных и новорожденных, которые не поставлялись в Сирию из-за западных санкций.

Целью жизни доктора Лизы, безусловно, являлась помощь ближним. Именно так она показала всем, что такое настоящий патриотизм.

«Я думаю, вы знаете, какие традиции благотворительности были в России до революции — сейчас мы видим их возрождение. Благотворительность — это патриотизм. Но не псевдо-патриотизм с вывешиванием флагов на каждом балконе, а истинный — преданность своему долгу, преданность своей Родине», — сказала она в одном из интервью.

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