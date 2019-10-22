Путин и Эрдоган обсудили Сирию. События дня. ФАН-ТВ

«Сегодня с уважаемым президентом Путиным мы затронули все события, связанные с операцией «Источник мира». Владимиру Путину я рассказал об этой операции. Основной задачей этой операции является ликвидация террористов и обеспечение возвращения сирийских беженцев. Сохранение сирийской территориальной целостности — это то, что мы делаем. Мы не смотрим на чужие территории», — заявил турецкий лидер.

«Защищать мир и спокойствие на границе туркам и сирийцам предстоит вместе, и здесь без взаимоуважительного сотрудничества между Турцией и Сирией не обойтись. Кроме того, нужно запустить широкий диалог между правительством Сирии и курдами, проживающими на северо-востоке Сирии. Очевидно, что в рамках такого диалога могут быть в полной мере учтены и реализованы все права и интересы курдского народа», — подчеркнул Владимир Путин.

Ситуация в Сирии, нормализация обстановки на северо-востоке страны, противодействие международным террористическим группировкам — важные темы переговоров лидеров России и Турции. Сегодня Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи. Возобновится ли военная операция «Источник мира»? Сдадут ли курдские террористы оружие и покинут ли 30-километровую зону у границы с Турцией? С их уходом жизнь сирийцев после долгих лет насилия вернется в прежнее русло. За это и борется Анкара. После продолжительных переговоров лидеры двух государств вышли к прессе.

«Охота на ведьм»

«Охота на ведьм». Так заявление основателя Facebook о вмешательстве в предстоящие выборы охарактеризовал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он уверен, градус общей истерии перед «днем икс» будет только нарастать, ждать от американцев можно и не такого. Основатель социальной сети Марк Цукерберг в одном из своих интервью заявил, что наша страна пытается вмешаться в выборы. Заметьте, они еще не проходили, а запланированы на 2020 год. Помимо России тем же самым, по мнению основателя Facebook, занимаются Иран и Китай. Опять же, обратите внимание, страны, у которых с США немало разногласий. И властям Штатов захочется их лишний раз в чем-нибудь упрекнуть, уверен Слуцкий.

«Обвинения Facebook и заявления о блокировке аккаунтов якобы из-за вмешательства в выборы — очередное проявление «охоты на ведьм» и цензуры в соцсетях», — отметил депутат.

Это не первые подобные голословные обвинения. Вспомним «грандиозное» расследование Роберта Мюллера. Когда он целых два года пытался раздобыть доказательства вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году. В итоге никаких доказательств он так и не нашел. И деньги американских налогоплательщиков были потрачены впустую, а это более 30 млн долларов. Хочется надеяться, что в следующем году «истерия» не выльется в еще одну безрассудную трату американского бюджета.