Путин и Эрдоган обсудили Сирию. События дня. ФАН-ТВ

Встреча Путина и Эрдогана
Ситуация в Сирии, нормализация обстановки на северо-востоке страны, противодействие международным террористическим группировкам — важные темы переговоров лидеров России и Турции. Сегодня Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи. Возобновится ли военная операция «Источник мира»? Сдадут ли курдские террористы оружие и покинут ли 30-километровую зону у границы с Турцией? С их уходом жизнь сирийцев после долгих лет насилия вернется в прежнее русло. За это и борется Анкара. После продолжительных переговоров лидеры двух государств вышли к прессе.
«Защищать мир и спокойствие на границе туркам и сирийцам предстоит вместе, и здесь без взаимоуважительного сотрудничества между Турцией и Сирией не обойтись. Кроме того, нужно запустить широкий диалог между правительством Сирии и курдами, проживающими на северо-востоке Сирии. Очевидно, что в рамках такого диалога могут быть в полной мере учтены и реализованы все права и интересы курдского народа», — подчеркнул Владимир Путин.
«Сегодня с уважаемым президентом Путиным мы затронули все события, связанные с операцией «Источник мира». Владимиру Путину я рассказал об этой операции. Основной задачей этой операции является ликвидация террористов и обеспечение возвращения сирийских беженцев. Сохранение сирийской территориальной целостности — это то, что мы делаем. Мы не смотрим на чужие территории», — заявил турецкий лидер.
«Охота на ведьм»
«Охота на ведьм». Так заявление основателя Facebook о вмешательстве в предстоящие выборы охарактеризовал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он уверен, градус общей истерии перед «днем икс» будет только нарастать, ждать от американцев можно и не такого. Основатель социальной сети Марк Цукерберг в одном из своих интервью заявил, что наша страна пытается вмешаться в выборы. Заметьте, они еще не проходили, а запланированы на 2020 год. Помимо России тем же самым, по мнению основателя Facebook, занимаются Иран и Китай. Опять же, обратите внимание, страны, у которых с США немало разногласий. И властям Штатов захочется их лишний раз в чем-нибудь упрекнуть, уверен Слуцкий.
«Обвинения Facebook и заявления о блокировке аккаунтов якобы из-за вмешательства в выборы — очередное проявление «охоты на ведьм» и цензуры в соцсетях», — отметил депутат.
Это не первые подобные голословные обвинения. Вспомним «грандиозное» расследование Роберта Мюллера. Когда он целых два года пытался раздобыть доказательства вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году. В итоге никаких доказательств он так и не нашел. И деньги американских налогоплательщиков были потрачены впустую, а это более 30 млн долларов. Хочется надеяться, что в следующем году «истерия» не выльется в еще одну безрассудную трату американского бюджета.
Форум «Открытые инновации»
На какие специальности молодежи стоит обратить внимание? Какие еще современные технологии скоро войдут в нашу жизнь? Эти и другие вопросы 22 октября обсуждают на форуме «Открытые инновации», который проходит в «Сколково». Немного о цифрах: три дня, 600 спикеров, 20 000 участников и гостей из более чем 90 стран. В «Сколково» говорят о компьютерных решениях в разных сферах жизни: в медицине, образовании, ЖКХ и культуре. Новые технологии уже стали частью нашей жизни, дальше — больше. Как отметил в своем выступлении председатель правительства России Дмитрий Медведев, в ближайшее время будущие студенты смогут поступать в вузы через Интернет. Такая программа уже существует и внедряется в 50 учебных заведених страны. Голосование онлайн — также перспективный проект. Но с внедрением чего-то нового возникают вопросы цифровой безопасности. Как отметил председатель правительства, сейчас Россия, как и другие страны, работает над развитием национальной системы в области обеспечения кибербезопасности. Также беспокоит жителей и роботизация.
«Ученые утверждают, что в ближайшие два года взамен исчезнувших 75 млн традиционных рабочих мест на планете появится 133 млн новых. Мы должны готовиться к серьезной переквалификации людей. Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, роботами. Низкоквалифицированный труд должен отходить, в конечном счете, к роботам, а люди должны обладать так называемыми мягкими навыками, то есть креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы», — подчеркнул председатель правительства.
Как отметил Дмитрий Медведев, кибератаки, по статистике, происходят каждые 14 секунд и в технологически быстрое время каждому из нас нужно быть осторожнее. А уже завтра участники форума обсудят Мир в 2030 году, искусственный интеллект и друге темы.