Соловьев прокомментировал острые шутки Урганта в свой адрес

Москва, 22 октября. Известный российский шоумен и телеведущий Иван Ургант несколько раз подряд пошутил над новостью про попадание своего коллеги с «России» Владимира Соловьева в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее стало известно, что телеведущий Владимир Соловьев, известный многим по общественно-политическому ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», побил рекорд по самому длительному пребыванию в прямом эфире в течение одной недели. Так, с 18 по 24 марта этого года он находился в телеэфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд и превзошел достижение японца Монты Мино более чем на 4 часа, напоминает «НСН».

Как признался российский телеведущий, для фиксации рекорда ему пришлось пять дней подряд находиться в прямом эфире не менее пяти часов в сутки.

В своем проекте «Вечерний Ургант» в эфире Первого канала Иван Ургант нашел в достижении Соловьева хороший повод для шутки и трижды высмеял рекорд коллеги.

«Телеведущий Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в телеэфире. За неделю в марте он провел в эфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд. И тут хочется сказать: наконец-то побит рекорд! Когда в 97-м году забыли камеры выключить в телемагазине. Я уверен, сейчас какие-то люди будут ждать песни смешной, картинки. А ничего не будет. Просто хотим поздравить. Владимир Рудольфович, так держать!» — пошутил Ургант.

Но на этом он решил не останавливаться, и шутка прозвучала и в момент, когда телеведущий высмеивал вторую новость о том, что хакеры в Ватикане взломали умные четки.

«Хакеры сделали так, что благодать уходила не тем, кто молился, а хакерам. Поэтому хакеры получили: железную дорогу, новый слуховой аппарат, урожай томатов на Сицилии и попали в Книгу рекордов Гиннесса. Что говорит — и на «России» работают католики», — сделал телеведущий рефрен к первой истории.

Ургант сумел упомянуть Книгу рекордов даже в обзоре новости о том, что в Госдуме возьмутся за мотивационных тренеров.

«Инициатором этой инициативы… — Ургант сделал паузу из-за оговорки. — Ох, кто-то свечку где-то зажег. Ну, просто зажгли свечку, чтобы было удобнее в Книге рекордов Гиннесса читать свой рекорд».

Соловьев прокомментировал шутки Урганта в свой адрес, подчеркнув, что главное в этой ситуации — то, что его достижение не осталось незамеченным.

«Ну, пусть смеется. Спасибо Ивану Андреевичу, что заметил и отметил. Это нормально. Главное, что заметил», — объяснил он.

Кроме того, ведущий политического ток-шоу заявил, что этой новостью о Книге рекордов Ургант мог неплохо повысить рейтинг собственной передачи.