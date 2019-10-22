Украинский суд снял подозрения с россиянина по делу об убийстве Вороненкова

Киев, 22 октября. Печерский районный суд Киева во вторник удовлетворил ходатайство стороны защиты и снял подозрения с россиянина Владимира Тюрина, который проходил по делу об убийстве российского депутата Дениса Вороненкова.

Тюрин фигурировал в уголовном производстве как предполагаемый заказчик преступления. Подозрение ему заочно вручила украинская прокуратура еще в 2017 году.

Адвокаты же указали на то, что обвинение не изложило фактических обстоятельств преступления. В частности, оно не указало время и место убийства. Кроме того, прокуратура допустила нарушения во время вручения подозрения. Суд учел эти доводы и частично удовлетворил ходатайство защиты, сообщает портал «Украинские новости».

Напомним, что бывший депутат Госдумы Денис Вороненков в октябре 2016 года бежал из России на Украину вместе со своей супругой Марией Максаковой в связи с возбуждением против него уголовного дела. Парламентарий обвинялся в мошенничестве и фальсификации данных в Едином государственном реестре юридических лиц. 23 марта 2017 года он был застрелен неизвестным в центре Киева. Главным подозреваемым оказался первый супруг Максаковой — Владимир Тюрин.

Сама же Максакова заявила, что убийство Вороненкова носило экономический характер, и ни Тюрин, ни уже тем более российские спецслужбы не имели к этому никакого отношения. Ответственность за смерть мужа она возложила на его друга — Дениса Панаитова, который организовал переезд супругов в Киев.