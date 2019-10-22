Шотландские ученые заявили о смертельной опасности занятий футболом

Эдинбург, 22 октября. Футболисты после завершения спортивной карьеры чаще остальных страдают от деменции, болезни Паркинсона и других заболеваний. К такому выводу пришли шотландские ученые.

Исследователи изучили причины смерти почти восьми тысяч бывших футболистов и 23 тысяч местных жителей других профессий и по итогам анализа заявили о серьезной опасности занятий футболом.

Выяснилось, что риск умереть от деменции у футболистов в 3,5 раза выше, чем у людей других профессий. Кроме того, люди, занимающиеся этим видом спорта, чаще остальных страдают от болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Свое исследование шотландские ученые начали после публикации данных о смерти Джеффа Эстла — обладателя Кубка Англии-1968. Бывший игрок «Вест Бромвича» умер 17 лет назад от болезней Альцгеймера и Паркинсона.

«Чувства всегда подсказывали мне, что папа скончался из-за своего футбольного прошлого», — призналась дочь Эстла.

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