В Киеве рассказали, как Украина убила Днепр

Ведущие украинские экологи провели в Киеве встречу с прессой и заявили, что за последние годы государство фактически убило Днепр. Некогда великая река ныне находится в жалком, тяжелобольном состоянии и, если власть не почешется, лет через десять ей грозит неминуемая смерть. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Как сообщил глава Национального экологического совета Украины Александр Чистяков, сегодня состояние реки Днепр — критическое.

«Состояние Днепра — критическое, река тяжело больна, — говорит Чистяков. — Некогда мощный Днепр уже не «ревет», он только «стонет». Река просто умирает».

По словам доктора наук Виталия Пичуры, в столичной акватории Днепра за последние годы появилось 56 отмелей. В ближайшем будущем они могут превратиться в небольшие острова и до предела затруднить судоходство.

«Сегодня прогулка по колено в воде посредине Днепра в Киеве уже, к сожалению, стала реальностью, — говорит Пичура. — Экологическое состояние главной реки Украины оказалось под серьезной угрозой. Одна из причин обмеления реки — утрата Днепром собственного течения, что пагубно отразилось и на качестве речной воды. Перегородив Днепр как минимум шестью плотинами, одну из главных рек Европы лишили собственного течения. В итоге Днепр просто не в состоянии смыть все то, что попадает в него вместе с бытовыми и производственными стоками и сливами».

Глава экологического нацсовета Чистяков напомнил, что по берегам Днепра стоит несколько мегаполисов, а также около десятка металлургических и химических комбинатов.

«В итоге вода в каскаде Днепровских водохранилищ сегодня напоминает «коктейль из всей таблицы Менделеева», — говорит Чистяков. — Так, содержание фосфора и аммиака в днепровской воде в шесть раз выше нормы, а количество тяжелых металлов превышено в пять раз! Берега реки при полном попустительстве властей хаотично застраиваются. В итоге уничтожаются природные нерестилища, пойменные луга, протоки и острова. Десятки частных земснарядов в погоне за выгодой «разрывают на части» великую реку, меняя ландшафт дна и конфигурацию береговой линии Днепра. Река с каждым годом все больше цветет, зарастает водорослями и мелеет. Увы, только в воспоминаниях классиков Днепр остался «широким и могучим»».

Еще один признак беды, по словам доктора наук Пичуры — малые реки, впадающие в Днепр и наполняющие его своими водами, просто исчезают.

«За последние 25 лет с карты Украины исчезло более десяти тысяч малых рек, так как их сохранением никто не занимается, — констатирует Пичура. — В них сбрасывают различные стоки и сливы. Десятки полей подошли вплотную к водоемам, и после обильных дождей вся химия с них смывается в водоемы. По дренажным каналам вся эта гадость попадает в малые реки, и в них попавшие в воду пестициды и другая химия выжигают все живое. Текут эти отравленные воды в Днепр, где оседают на дне. Именно поэтому мели занимают уже 30% днепровского бассейна (при том, что критической массой считается 15%)».

Как сообщил Александр Чистяков, дополнительную нагрузку на экологию Днепра создает проблема со сточными водами.

«Киевские коммунальные службы практически не очищают стоки. А главным загрязнителем столичной акватории называют «Киевводоканал», который сбрасывает в реку около 500 миллионов кубометров неочищенных стоков в год. Всего за 2018 год в Днепр было сброшено более 2,5 млрд кубометров стоков, треть из них — неочищенные, — сокрушается глава Эконацсовета. — Также в Киеве насчитывается около двух тысяч автомоек. Фактически все они «врезаны» в ливневые канализации, по которым без всякой очистки отходы попадают в Днепр. Практически все моющие средства изготовлены на основе фосфатов, которые являются удобрениями для водной растительности. В перенасыщенной фосфатами воде водоросли усиленно размножаются, а потом, отмирая, выделяют опасные токсины и сжигают растворенный в воде кислород. В итоге начинаются массовые заморы рыбы, а вода в Днепре загнивает».

В связи с этим экологи предложили на законодательном уровне заставить все местные советы Украины привести свои законы в соответствие с Водным и Земельным кодексами. Также, по мнению Чистякова, власти должны принять комплексную программу по спасению Днепра и убрать все наносы, мели и другие угрозы экосистеме реки. Если всего этого не сделать, то через два-три года изменения воды в Днепре могут стать необратимыми.