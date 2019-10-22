ФАН разоблачило фейк о росте числа суицидов среди мужчин в России

Самоубийств в России год от года происходит все меньше. Данные статистики однозначно подтверждают этот факт: в среднем число суицидов в нашей стране снижается примерно на две тысячи случаев в год.

Причин тому несколько. Это и улучшение условий жизни граждан страны, и перспективы личного развития, и пропаганда здорового образа жизни, и, что немаловажно, растущая роль традиционных религий, позиция которых по убийству человеком самого себя однозначна. Особняком стоят идеалистические причины: укрепившееся в последние годы чувство гордости за Россию, ощущение общего подъема и сосредоточенности, возвращение утраченных было смыслов.

Можно констатировать: Россия оправилась после кошмара 1990-х и снова хочет жить. Возможно, именно поэтому в соцсетях и ряде прозападных СМИ начались массовые публикации лживой информации о «выходе РФ на первое место по самоубийствам среди мужчин».

Федеральное агентство новостей отследило этот вброс и разобралось, в чем именно заключается лживость «сенсации».

Источник вброса: ВОЗ

Первоначально информацию о «российском антирекорде» дала респектабельная Всемирная организация здравоохранения. 9 сентября, накануне Дня предотвращения суицидов, она представила доклад под названием «Каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство».

Из приведенной ВОЗ таблицы следует, что в РФ наблюдается самый высокий в мире процент добровольных уходов из жизни среди мужского населения — 48,3 чел. на 100.000 чел. Точнее говоря, наблюдался — в не таком уж и близком теперь 2016 году.

Не касаясь сейчас странной методики подсчетов ВОЗ (в качестве критерия там избраны некие «стандартизованные по возрасту показатели», о которых сказано, например: «Две популяции с одинаковыми возрастными коэффициентами смертности по конкретной причине смерти будут иметь разные общие коэффициенты смертности, если возрастные распределения их популяций различны»), отметим важный момент: на сайте этой организации приводится также динамика роста или падения «самоубийственного» показателя по каждой из стран.

Как можно удостовериться, даже по данным ВОЗ, статистика по России улучшается, причем кардинально — как среди женщин, так и среди мужчин.

К слову, есть взять, например, Соединенные Штаты, то по ним картина прямо противоположная: число самоубийц в Америке неуклонно растет с 2000 года, вне зависимости от пола. Такая же тенденция наблюдается, скажем, в Великобритании. А в целом ряде стран, от Финляндии и Польши до Либерии и Гондураса, ситуация, выглядевшая неплохо в 2010-м, ухудшилась буквально за последние два года наблюдений — с 2015-го по 2016-й.

Но это так, к слову. Желающие могут сами покопаться в табличке и найти не менее любопытные сравнения. Нам же интересно проследить, что сделали с этой информацией ВОЗ ненавистники России.

Информация становится вбросом

Уже 10 сентября пусть и устаревший, но претендующий на истинность доклад мировой организации был интерпретирован в целом ряде русскоязычных СМИ — с предсказуемыми заголовками. Возьмем наиболее показательные примеры.

Вот название статьи в «Афише»: «Россия оказалась в тройке мировых лидеров по числу самоубийств». Обратим внимание на слово «оказалась» — оно однозначно говорит о том, что раньше-то все было хорошо, а теперь вы только поглядите.

Через несколько дней тональность еще немного изменилась. Возьмем подачу CBS Media от 26 сентября: «Россия вышла на первое место по самоубийствам среди мужчин». Звучит как приговор. Вот они, последствия политики российских властей!

«Что здесь сыграло свою роль? Причин много: это и безработица, и пьянство, и недостаток грамотной работы с детьми и подростками. Проблема требует комплексного решения. Однако ждать его со стороны правительства не приходится», — пишет в конце заметки безымянный автор CBS Media.

Вывод — однозначнее не придумаешь: даешь смену власти в России! С нынешней-то, дескать, все у нас становится только хуже...

Заметим, весь текст этого глупейшего вброса высосан из доклада ВОЗ, в котором, наоборот, констатируется резкое улучшение ситуации с суицидами в России за последние годы!

Вброс превращается в пропаганду

Но и это не предел для извращенной подачи информации. Проходит еще немного времени, и 14 октября популярный феминистский блогер разражается у себя в «Живом журнале» постом «Россия вышла в лидеры. По самоубийствам мужчин». А там…

«С огромным отрывом обойдя 25 государств, на первое место стремительно выходит Российская Федерация. Жаль только, что повод не очень приятный – речь идет о количестве самоубийств. Инфографика с изображением этой тенденции сейчас разлетается по интернету...» — строчит дамочка.

И опять, как в либеральных СМИ: «вышла», «стремительно выходит», «тенденция». Хотя никакой «тенденции» феминистка не приводит, а дает вместо нее красивую табличку — статические данные все за тот же 2016 год, безо всякой динамики. При этом разгоняется вброс именно сегодня, в 2019 году, как совершенно актуальный.

Ну а дальше у блогерши полезла откровенная пропаганда. Она решила привести собственное объяснение «не очень приятного повода», выдержанное в сугубо феминистской логике.

Но прежде чем перейти к ее разбору, ФАН проверит циферки от ВОЗ. Потому что даже они вызывают вопросы.

Данные Росстата: все куда лучше

Первое и главное: статистика ВОЗ не бьется с российскими данными. Взглянем на показатели Росстата. Здесь мы видим отношение числа умерших от самоубийства мужчин к среднегодовой численности на 100 тысяч человек за 2011—2016 годы:

В паспорте таблицы Росстат дает пояснения: «Разработка причин смерти ведется по Краткой номенклатуре причин смерти 2010 г., основанной на МКБ-X». Речь идет о десятом пересмотре «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем» — то есть о всемирно признанных критериях, исключающих расхождение в толковании.

При этом, судя по данным российского статистического ведомства, ситуация с самоубийствами в России обстоит значительно лучше, чем по версии ВОЗ.

В чем причина подобных расхождений? Это станет ясно ниже, пока же зафиксируем главное: Росстат, так же, как и ВОЗ, констатирует резкое снижение числа суицидов в стране за последние годы.

Иными словами, утверждать, будто Россия в 2016 году «вышла в лидеры» по мужским самоубийствам, да еще заявлять об этом сегодня, способен лишь совершенно оголтелый пропагандист.

На всякий случай, взглянем на абсолютные показатели среди мужчин и женщин, по данным того же Росстата. В 2012 году в России добровольно расстались с жизнью 29.735 человек, в 2013 году — 28.779 человек, в 2014 году — 26.606 человек, в 2015 году — 25.476 человек, в 2016 году — 23.119 человек, в 2017 году — 20.278 человек, в 2018 году — 18.206 человек. То есть и общих цифрах наблюдается позитивная тенденция.

Подчеркнем: к 2018 году число суицидов в стране снижалось уже 17 лет подряд. Более того, еще три года назад — в том самом 2016 году, на который ссылается и ВОЗ, и либеральные пропагандисты, Россия достигла лучшего результата за последние полвека!

Для сравнения: в 2000 году количество самоубийц в России составило 56.934 человека. А в злосчастные 1994—1995 годы у нас был вообще поставлен страшный антирекорд — 61—62 тысячи добровольных смертей в год. Но, разумеется, кромешное ельцинское время авторов вброса не интересует — ведь им важно «замазать» современную Россию.

Однако вернемся к логике либеральных блогеров, в частности все той же популярной феминистки.

Заказуха, помноженная на комплексы

Потоптавшись на притянутом за уши антилидерстве России она приступает, как и положено блогеру, к глубокомысленным выводам. И тут мужчин действительно становится жалко. Наших мужчин, стоящих на защите Родины, ведущих вперед промышленность, науку и искусство.

По мнению этого пропагандиста, высокий уровень самоубийств среди мужского населения России объясняется «особой стратегией воспитания мальчиков». Которая, дескать, «приучает их скрывать свои эмоции и не обращаться за помощью» — в отличие от женщин, которым всегда найдется, в чью жилетку поплакаться.

При этом феминистка берет на себя смелость утверждать, что главные методы борьбы с различными тяжелыми психическими состояниями у русского мужчины — «водка и проститутки». А все почему? Потому что он воспитан-де «на идеале сурового, безэмоционального мачо».

Суждения, прямо скажем, крайне спорные. Но забавнее всего то, что блогер буквально тут же опровергает сама себя!

«Женщина больше связана с семьей и чувствует больше ответственности за детей, — сообщает нам блогер в юбке. — Она не может просто взять и выйти из жизни, как из автобуса. Чувство долга удержит ее от этого шага. Мужчинам же с детства внушают, что главное для самца – это его дело. Семья и дети традиционно отходят на второй план, считаются женской обязанностью и привилегией. Этим удобно бравировать в спорах о разведенках, но на деле это делает мужчин очень неустойчивыми в разных жизненных катаклизмах».

Стоп! А как же «идеал сурового, безэмоционального мачо»? Налицо явное противоречие. С одной стороны, мужчину учат быть мужчиной, а с другой — блогерша вдруг находит в нем отсутствие чувства долга, то есть главного, строго говоря, мужского качества.

Создается впечатление, что блогерша попыталась описать некий мужской тип, когда сильно ее задевший. Два в одном — отработка заказа и собственных психологических травм.

Читатели оценили по достоинству

Стоит отметить, что российская блогосфера в 2019 году не идет ни в какое сравнение с собой же образца, скажем, 2000 года. Пресыщенность информацией породила мощный скепсис на грани нигилизма, что в ситуации ежедневного вброса фейков и передергивания фактов — даже хорошо.

«Вы разжигать не устали? Посмотрите статистику в динамике России — падение колоссальное и у мужчин, и у женщин», — пишет в комментах к ЖЖ-посту дамочки пользователь diwika и в качестве доказательства прикрепляет наглядную графику.

Некто ultra_lutra прокомментировал постинг кратко — ненормативным словом, означающим пустую, бессмысленную и одновременно лживую речь.

«Известный фейк и вброс, десять раз опровергнутый. Вы бы внимательней к источникам», — комментирует frodo_beggins.

Ему отвечает некто viktorzhukov: «+100500». В переводе на человеческий, это означает: «Ты прав вне всяких сомнений, брат!»

А вот один из пользователей приводит в комментах свидетельство, говорящее о том, что ВОЗ не вполне честна:

«В общем, обсуждать нечего: в 2018 году Всемирная организация здравоохранения обновила данные по числу самоубийств на 100 тысяч человек. При этом были изменены не только данные за последний год, но и данные за все предыдущие годы. Одной из немногих стран, данные которой подверглись значительной корректировке, оказалась Россия. Так, данные, предоставленные министерством здравоохранения РФ, были заменены на другие, неизвестного происхождения», — отмечает аноним.

Другой пользователь указывает на то, каким именно образом ВОЗ могла получить свою статистику:

«Читал анализ этой статистики. Люди даже запрос в Росстат делали. Оказалось, что чуваки из ВОЗ очень творчески подошли к методике определения количества самоубийств для России. Они включили туда все случаи непонятных смертей. Вот и получилась сенсация на ровном месте. А тут уже успели нагородить версий под этот наброс», — отмечает p_rzhevsky.

Очевидно, в этом и заключается ответ на вопрос, почему данные ВОЗ и Росстата так сильно расходятся.

Тем временем пользователь romix1c указывает на манипуляции в красивой табличке, приведенной феминисткой:

«С подобными инфографиками есть следующие проблемы: берут не все страны (где США?). Берут за плохие для России годы. В России ситуация значительно улучшилась, а тут не пойми чего, тут доверяй, но проверяй. Тем более что данные по смертности доступны в динамике на том же сайте ВОЗ», — пишет он.

В целом, на этот раз антироссийская пропаганда сработала вхолостую — причем уже на своей начальной стадии, в подозрительной статистике ВОЗ.

«Давно разобрано и доказано — ВОЗ лжет как дышит. Обсуждать нечего» — подытожил viktorzhukov в комментах у феминистки.

И еще одна интересная деталь. Если порыться в других статистических данных на сайте ВОЗ, то можно обнаружить совершенно иные цифры, например здесь или здесь — более похожие на статистику Росстата! Вот только они в нашумевшем докладе почему-то не приведены.

Прочь от края пропасти

Безусловно, сам факт того, что люди добровольно лишают себя жизни, — чудовищное явление, вне зависимости от тенденции. И предпринимать меры по снижению количества таких случаев необходимо. Рецепты вполне известны: это и обеспечение доступной помощи психически больным людям, и развитие «горячих линий» для людей, которых по тем или иным обстоятельствам охватило отчаянье, об одной их которых недавно писало ФАН.

В конце концов, это и работа священников, которые почаще объясняли бы прихожанам, что самоубийство — страшный грех. В христианской парадигме, это вообще единственный грех, который не будет прощен, и человек гарантированно попадет в ад… Ну, а атеистам обнулять единственную жизнь тем более глупо — дальше-то ему ничего не светит!

Но при этом разного фейки и манипуляции с информацией тем более недопустимы. Не только потому, что они искажают образ России, но и по более прозаической причине. Ведь от одной мысли, что, едва отступив от пропасти 1990-х, страна вновь катится к ее краю, человек может впасть в глубокую депрессию. Ну, а ненавистники страны, за деньги или «хайпа ради», тут же подталкивают его к краю, выступая как настоящие «группы смерти» и не стесняясь даже самой черной лжи.