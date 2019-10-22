Губайдулин последовал примеру Саакашвили и Бабченко, попросив убежища на Украине

Фигурант так называемого «московского дела» Айдар Губайдулин, скрывшийся от следствия за границей, попросил политического убежища на Украине. Это далеко не первый случай, когда преступники находят себе пристанище под «крылом» киевских властей. По этому же пути прошли известные антироссийские фигуры, в число которых вошел экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, журналист Аркадий Бабченко и экс-депутат РФ Денис Вороненков.

История с делом Айдара Губайдулина началась летом, когда Москву «накрыла волна» незаконных митингов, организованных либеральным крылом и не допущенными до выборов в МГД кандидатами под эгидой ФБК и ЦСП. Активиста задержали после незаконной акции 27 июля, на которой он бросался бутылками в представителей правоохранительных органов. Ему предъявили обвинения по статье 318 УК РФ и отправили в СИЗО до окончания следствия и судебного разбирательства.

Однако позже суд изменил меру пресечения, отпустив обвиняемого под подписку о невыезде. Во многом сыграло роль поручительское обращение студентов, профессоров и выпускников МФТИ, где Губайдулин проходил обучение, в котором гарантировали, что молодой человек ни в коем случае не скроется и не пересечет границ Москвы. Но активист не оценил благородного жеста поручителей, сбежав из России на Украину, где попросил политического убежища.

Карьерный взлет Михаила

Специфический выбор места для того, чтобы «залечь на дно» вызывает интерес. Украина давно стала пристанищем для политических «отбросов», русофобов и преступников из разных стран. Например, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, виновный в войне с Осетией, сбежал в Киев после того, как на родине он стал фигурантом нескольких уголовных дел. В 2014 году ему было предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, после чего его объявили в международный розыск. В Грузии ему грозит многолетний срок, зато на Украине в 2015 году он получил место советника президента и должность председателя Одесской областной государственной администрации.

Приют для «фрика» Бабченко

Не менее известен российский журналист Аркадий Бабченко, который был обвиняемым в уголовном деле за призывы к участию в нелегальных митингах 2012 года на Болотной площади. В 2014 году скандальный публицист сбежал на Украину, где начал бурную деятельность, поддерживая Майдан и военные действия Киева против Донбасса. Однако головокружительной карьеры в Киеве у него не получилось – он находится на слуху только благодаря громким провокационным выходкам вроде инсценировки собственного убийства. Основным источником заработка являются русофобские статьи и аморальные публикации о трагедиях в России. Так, В декабре 2016 года разразился скандал, вызванный высказыванием Бабченко о катастрофе Ту-154 над Черным морем: журналиста порадовала гибель артистов, летевших в Сирию для выступления перед российскими военными. В марте же 2019 года он привлек к себе внимание резким сообщением по поводу смерти российской певицы Юлии Началовой: по словам Бабченко, когда он узнал, что Началова выступала с концертом в ДНР, у него «скорбь как рукой сняло».

Пользуясь резонансом, который вызывают его публикации, Бабченко клянчит деньги у подписчиков в соцсетях.

Убийство сбежавшего депутата Вороненкова

Совсем печально закончилась история депутата Дениса Вороненкова. В 2016 году политик со своей супругой Марией Максаковой сбежал на Украину, где публично объявил о том, что его решение мотивировано несогласием с политикой Москвы, в частности, возвращением Крыма в состав РФ. Однако через некоторое время стало известно, что Следственный комитет РФ объявил экс-депутата в розыск по обвинению в рейдерском захвате в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью 5 млн долларов.

Правосудию не удалось восторжествовать: Вороненкова убили в центре Киева. Организатором был назван первый супруг Максаковой — криминальный авторитет Владимир Тюрин.

Пристанище для уголовников

Украина стала «тихой гаванью» для преступников, желающих избежать уголовного преследования. Для получения убежища нужно всего лишь публично поддерживать антироссийскую повестку. Истории Саакашвили, Бабченко и Вороненкова — яркие примеры того, как легко преступники могут заполучить «место под солнцем». По тому же пути решил пойти активист Губайдулин, который подставил поручившихся за него людей.

Интересно то, что подобные люди выбирают вовсе не Европу, чьи ценности для них ближе всего. Вероятно, это происходит из-за того, что преступников там особо не чествуют. Достаточно вспомнить историю художника Петра Павленского, который прославился эксцентричными акциями политической направленности. Например, в 2015 году он поджег дверь здания госбезопасности на Лубянке. Тогда он отделался штрафом в 500 тысяч рублей.

После того, как он стал фигурантом дела по статье 132 УК РФ о насильственных действиях сексуального характера, художник попросил убежища во Франции. Европейские власти, осведомленные об антироссийских политических выходках, предоставили ему эту возможность. В 2017 году Павленский решил заработать себе имя на Западе, устроив поджог здания Банка Франции, за что и получил тюремный срок. Судебная система Запада оказалась менее лояльной к преступникам, чем российская, от якобы от которой они сбегают.