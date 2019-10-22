Милонов заявил, что стороннику Майдана актеру Горбунову не место на российском ТВ

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил, что сбежавшие из нашей страны после госпереворота на Украине и горячо поддержавшие Майдан актеры Алексей Горбунов и Анатолий Пашинин не должны появляться на российских телеэкранах.

Член нижней палаты парламента прокомментировал Федеральному агентству новостей показ на одном из наших телеканалов украинского фильма «Другой», снятого в 2018 году, в котором сорежиссером и исполнителем одной из главных ролей выступил Горбунов.

Для подтверждения своей мысли Милонов начал с красноречивого сравнения.

«Знаете, возможно, жена руководителя [концентрационного лагеря] Освенцима писала неплохие стихи и была большим ценителем искусств, — сказал он. — Но мы же не будем из-за этого говорить о ней хорошо... Есть люди, которые стали больше, чем актерами, они стали как бы символами и носителями определенной идеи».

Идея эта, подчеркнул Милонов, в нашей стране вызывает осуждение, причем на официальном уровне. Не случайно Следственный комитет РФ возбудил десятки уголовных дел по фактам массовых убийств в Донбассе российских журналистов и мирных жителей.

«Поэтому для нас эти люди (Горбунов и Пашинин. — Прим. ФАН) навсегда станут ассоциироваться не с их творческой деятельностью, а с их политической позицией, — отметил депутат. — Точно так же можно сказать и о свастике, которая долгое время, веками, существовала как один из [идеологически нейтральных] символов».

Но, поскольку свастику стали использовать фашисты, теперь она считается символом, ассоциирующимся именно с фашизмом, подчеркнул член комитета ГД РФ по развитию гражданского общества.

«Хотя фашизм гораздо более юный, чем сама свастика, сейчас ее использование допустимо только в каких-то научных целях. Но в целом мы свастику не используем, потому что это оскорбляет людей и память», — напомнил Милонов.

То же самое произошло и в отношении вышеупомянутых актеров, констатирует собеседник ФАН.

«Они перечеркнули все, что в них было хорошего, — заявил парламентарий. — Талант, все-таки, какие-то заслуги… Они стали для нас символами предателей, а не просто уехавших людей — многие уезжают, приезжают... Они стали теми, кто поддержал сжигавших наших с вами братьев в Одессе и убивающих сейчас в Донбассе».

Поэтому, считает депутат, таких людей, конечно, показывать по нашему телевидению нельзя.

«Не потому, что мы охотимся на каких-то ведьм, — пояснил Милонов. — Просто эти люди (Горбунов и Пашинин) ассоциируются у нас с бандитами, они в открытую поддерживают террористов, которые совершают уголовные преступления. Тем самым они тоже пропагандируют терроризм».

При этом мы не должны уподобляться украинцам и запрещать для показа фильмы и сериалы, снятые на Украине, считает Милонов. Парламентарий напомнил, что в стране «победившего Майдана» «черную метку» получило огромное количество кино- и телефильмов, созданных не только в РФ, но и в СССР, и даже в самой Украине.

«Многие наши фильмы и сериалы, которые они запрещают, вообще сняты еще до распада Советского Союза, — напомнил Милонов. — По большому счету, Украина сама участвовала в этих съемках. Ну, если они в силу каких-то причин могут запретить, например, фильм про Крымский мост, мы же, по большому счету, не удивимся, да? Для них это вопрос спорный».

Но вот запрещать каких-нибудь «Мурзилку» или «Крокодила Гену», по словам депутата, просто глупость. При том, что в России с удовольствием и весьма активно смотрят фильмы и сериалы, снятые на Украине.

«Более того, всем нравится известный украинский комик [нынешний президент Украины Владимир] Зеленский, — отметил собеседник ФАН. — Он всем нравится. Поэтому мы с удовольствием смотрим на его кривляния, когда он в женских юбках и туфлях выплясывает. Ну, для нас он, по большому счету, просто глупый дурачок».

Хотя Зеленский и занимает сейчас высокий пост, отношение к нему как к бывшему юмористу, по мнению Милонова, сохранилось.

«Как ни пытается он сейчас казаться серьезным дядькой, для нас он просто такой же смешной чувак из КВН, — пояснил депутат. — Поэтому у нас нет такого (каких-либо запретов, если речь не идет о терроризме или экстремизме. — Прим. ФАН) — мы мило относимся и к нему тоже. Даже с состраданием каким-то».

Если речь идет о показе на российском телевидении фильмов с участием того же Горбунова, то следует упомянуть еще жгучее желание украинских деятелей подзаработать, подчеркнул парламентарий. Эти украинские деятели называют Россию агрессором, но не гнушаются продавать ей свою кино- и телепродукцию. Война войной, но бизнес есть бизнес.

«В основе украинских событий лежат корысть и тяга к наживе, — уверен депутат. — Поэтому в данном случае мы видим — если что-то ложится в контекст извлечения прибыли, то все, соответственно, принимается этой стороной. Все, что приносит прибыль…»

Поэтому вполне можно говорить, что вся украинская якобы патриотическая идея не имеет под собой никаких оснований, считает собеседник ФАН.

«Если бы им не платили, или платили за другую идею, все эти чуваки с этими нелепыми клоками волос, чубами, тут же перекрасились бы, — заявил он. — Если бы им сказали, что Украине, например, нужно стать страной ЛГБТ, они все бы стали гомосексуалистами. Абсолютно беспринципные люди!»

Поэтому, по словам Милонова, неудивительно, что они относятся к «украинской идее» абсолютно цинично — поскольку сами авторы этой идеи патриотами Украины не являются.

«Плевать они хотели на всю эту Украину! — заявил член думского комитета. — Им это не интересно. Но если есть шанс получить прибыль, если им будут платить… Точно так же, как они (украинские артисты. — Прим. ФАН) едут в РФ на гастроли, где будут хоть гимн наш петь, ну, или, не знаю, фотографироваться в форме Российской армии».

Однако, уверен Милонов, нам такие «клоуны и сомнительные манекены» попросту не нужны.

На днях на одном из российских телеканалов из числа входящих во второй мультиплекс цифрового телевидения был показан художественный фильм «Другой», снятый на Украине в 2018 году. Исполнителем главной роли и одним из режиссеров в нем выступил Алексей Горбунов, который горячо поддержал так называемый Евромайдан, случившийся в 2014 году на его родине (он родился в Киеве). Тогда актер заявил, что принципиально больше не будет сниматься в российских фильмах и не собирается рассматривать варианты актерской работы в РФ. Тем не менее, он сыграл в таких российских телесериалах как «Алешкина любовь», «Сын за отца» (оба сняты в том же 2014 году), «Ленинград 46» (2014—2015), «Саранча» (2015) и «Одиночка» (2016).

Горбунов также снялся во французском сериале «Бюро» (снимается с 2015 года), где сыграл… сотрудника Федеральной службы безопасности РФ Карлова. Также на счету актера есть работа в сериале «Последний москаль» (2014—2015), где рассказывается, как отец главного героя вынужден бежать из Москвы, так как его преследуют местная мафия и все та же ФСБ.

Наконец, Горбунов снялся в сериале «Гвардия» (2015), в котором повествуется о добровольцах, записавшихся в ряды Национальной гвардии и готовых «отдать жизнь за Украину» на войне в Донбассе. Кроме того, актер, которому 29 октября исполнится 58 лет, не раз публично говорил, что поддерживает деньгами вооруженные силы Украины. Да и сам он неоднократно посещал зону боевых действий.

В 1991 году Горбунов был удостоен звания заслуженный артист Украинской ССР, а в 2016-м стал народным артистом Украины.

В советское и постсоветское время актер снялся в таких известных фильмах и сериалах, как «Графиня де Монсоро», «Каникулы Петрова и Васечкина», «Макар-следопыт», «12» (получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль вместе с другими одиннадцатью исполнителями главных ролей), «Груз без маркировки», «Каменская», «Обитаемый остров» и другие.

Примечательно, что на том же российском телеканале в качестве анонса к показу еще одного фильма с Горбуновым в главной роли он был охарактеризован следующим образом:

«Одинаково узнаваемый и в России, и на Украине, жесткий и принципиальный, когда дело касается важного, снисходительный к молодежи и до бесконечности благодарный своим наставникам».

Федеральное агентство новостей решило узнать мнение самого актера по поводу того, что украинские фильмы с его участием показывают в России, однако на звонки он не отвечает. А его помощник заявил, что Горбунов на данный момент категорически не дает никому интервью.