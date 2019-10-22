Самарский школьник умер, подавившись воздушным шариком

Новокуйбышевск, 22 октября. Ученик восьмого класса умер в Самарской области, подавившись воздушным шариком.

Сообщается, что несчастный случай произошел в Новокуйбышевске, в школе №6. По предварительным данным, 22 октября мальчик 15 лет в учебном заведении играл с воздушным шариком, а затем спрятал его во рту и задохнулся.

В связи с ЧП прокуратура начала проверку на соблюдение в школе законодательства о безопасности детей. Специалисты дадут правовую оценку действиям сотрудников учебного заведения, где произошел инцидент.

Кроме того, проверку будут проводить и сотрудники СК. В ведомстве рассказали, что после случившегося специалисты выехали в школу для работы на месте.

Еще один инцидент с летальным исходом произошел в челябинской школе, где педагог начальных классов внезапно умерла во время конкурса чтецов.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик в Самаре скончался после того, как на него упала мраморная плита со здания Дворца культуры.