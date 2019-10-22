МИД Норвегии заявил, что не считает Россию угрозой существованию страны

Вашингтон, 22 октября. Норвегия не считает Россию угрозой своему существованию, несмотря на текущие противоречия между Западом и Москвой, заявил статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен.

«Рассматриваем ли мы Россию как экзистенциальную угрозу? Нет, не рассматриваем», — подчеркнул Халворсен в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Дипломат отметил, что, по мнению Осло, необходимо поддерживать диалог с Москвой, несмотря на некоторые разногласия. Замминистра иностранных дел Норвегии напомнил, что в ближайшее время состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его норвежской коллеги Ине Эриксен Серейде в связи с 75-й годовщиной освобождения Красной армией территории Норвегии от нацистской оккупации.

«Норвегия также считает, что, несмотря на наши серьезные разногласия с Россией в сфере политики безопасности, важно вести и поддерживать диалог в политической области», — добавил Халворсен.

Ранее стало известно, что правительство Норвегии передумало создавать на территории страны «ракетный щит» НАТО. Этот вопрос стал предметом серьезного обсуждения, так как власти Норвегии боялись, что это может обострить отношения между Москвой и Осло. В итоге от идеи размещения системы ПРО решили отказаться.