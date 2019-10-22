Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

МИД Норвегии заявил, что не считает Россию угрозой существованию страны

50
0 Оставить комментарий

МИД Норвегии заявил, что не считает Россию угрозой существованию страны

Вашингтон, 22 октября. Норвегия не считает Россию угрозой своему существованию, несмотря на текущие противоречия между Западом и Москвой, заявил статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен.

«Рассматриваем ли мы Россию как экзистенциальную угрозу? Нет, не рассматриваем», — подчеркнул Халворсен в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Дипломат отметил, что, по мнению Осло, необходимо поддерживать диалог с Москвой, несмотря на некоторые разногласия. Замминистра иностранных дел Норвегии напомнил, что в ближайшее время состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его норвежской коллеги Ине Эриксен Серейде в связи с 75-й годовщиной освобождения Красной армией территории Норвегии от нацистской оккупации.

«Норвегия также считает, что, несмотря на наши серьезные разногласия с Россией в сфере политики безопасности, важно вести и поддерживать диалог в политической области», — добавил Халворсен.

Ранее стало известно, что правительство Норвегии передумало создавать на территории страны «ракетный щит» НАТО. Этот вопрос стал предметом серьезного обсуждения, так как власти Норвегии боялись, что это может обострить отношения между Москвой и Осло. В итоге от идеи размещения системы ПРО решили отказаться.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров