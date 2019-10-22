Буцаев заявил, что Ярославская область успешно справляется с экологической реформой

Москва, 22 октября. В Ярославской области нет проблем с экологией, заявил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Власти Ярославской области серьезно отнеслись к мусорной реформы. Об этом Буцаев рассказал в ходе поездки в регион.

«Многое уже сделано. Регион относится к числу беспроблемных», — сказал глава РЭО, его цитирует «360».

Буцаев осмотрел мусоросортировочный комплекс «Чистый город», на котором обрабатывается до 160 тыс. тонн мусора ежегодно. Ожидается, что региональный оператор «Хартия» в 2020 году инвестирует в предприятие 200 млн рублей.

Средства пойдут на модернизацию, после которой мощность предприятия вырастет почти в два раза.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области Буцаев открыл новую линию на мусоросортировочном заводе. Он неоднократно подчеркивал, что отрасли обращения с отходами нужны крупные инвесторы.