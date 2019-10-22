Пять человек погибли в перестрелке на хуторе в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 22 октября. Пять человек погибли, еще двое госпитализированы с огнестрельными ранениями в результате перестрелки на одном из хуторов Орловского района Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным правоохранительных органов, во вторник днем между несколькими мужчинами разгорелся конфликт. Словесная перепалка переросла в перестрелку — местные жители открыли друг по другу огонь.

«Пятеро мужчин скончались, двое помещены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Как отметили в ГУ МВД по региону, причиной конфликта стал спор из-за участков для выпаса скота. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Полиция ведет следственные действия и оперативные мероприятия, в рамках которых устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно об инциденте в Ленинградской области, где неизвестный несколько раз выстрелил в Porsche, за рулем которого находилась пенсионерка. СМИ сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, было повреждено лишь стекло водительской двери.