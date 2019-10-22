Генпрокуратура Украины создала орган по надзору за преступлениями в Крыму и Донбассе

Киев, 22 октября. Генпрокуратура Украины создала специальный департамент, который будет вести надзор за преступлениями, совершенными в Донбассе. Соответствующее распоряжение накануне подписал генпрокурор Руслан Рябошапка.

«Деятельность департамента будет сосредоточена на осуществлении надзора по расследованию преступлений, совершенных на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, в районах Донецкой и Луганской областей в условиях вооруженного конфликта», — говорится в сообщении.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.

По словам бывшего депутата Рады Надежды Савченко, экс-президент Украины Петр Порошенко открыто лгал, когда заявлял о выполнении минских соглашений. Она уверена, что действующий президент Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника, будет действительно искать выход из ситуации, а не ограничиваться недостоверными заявлениями.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.

