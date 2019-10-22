Скабеева пристыдила украинского политолога, оправдывающего нацистов из «Азова»

Украинский политолог Александр Гончаров вступился за нацбатальон «Азов», который в США требуют внести в список иностранных террористических организаций. Его пристыдили в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Напомним, несколько дней назад американские конгрессмены во главе с Максом Роузом обратились к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести украинский «Азов» в список иностранных террористических организаций, поскольку сторонники нацбатальона придерживаются ультраправых взглядов и, по данным ФБР, были замечены в пытках. Более того, ««Азов» вербует, радикализирует и тренирует американских граждан уже не один год», возмущаются конгрессмены США и указывают, что «бойня в Крайстчерче в Новой Зеландии стала поворотным моментом в борьбе с терроризмом».

«В своем манифесте стрелок утверждал, что тренировался с батальоном «Азов» на Украине. И он носил с собой символ, который ассоциируется с данной организацией. Оба стрелка в Повэе (Калифорния) и в Эль-Пасо (Техас) совершили нападения под влиянием теракта в Крайстчерче. Связь между «Азовом» и терактами в Америке более чем явная. Для нас важно понимать, как Госдепартамент видит угрозы, которые исходят от ультраправых групп белых националистов, и почему эти группы не включены в список иностранных террористических организаций», — говорится в письме конгрессменов к Помпео.

Ведущий политического ток-шоу «60 минут» Евгений Попов напомнил приглашенным в его студию украинским экспертам, что ФСБ России ранее указывала на то, что в Донбассе воюют фашисты. А теперь и ФБР заявляет о распространении влияния неонацистов из «Азова» на другие страны, но в Киеве почему-то отказываются это признавать.

«Может, вам нужно, чтобы Украину признали террористической страной? Тогда вы глаза откроете на ваших нациков?» — поинтересовался телеведущий.

Ему попытался ответить украинский политолог Александр Гончаров.

«Нужно признать, что мы — молодое государство, которое сформировалось только в XX веке. И мы сегодня проходим тяжелый исторический путь, связанный с отстаиванием своей независимости, и не только в дипломатических переговорах», — начал отвечать украинец.

«Поэтому фашистов привлекаете?» — перебил его Попов.

«Мы не привлекаем фашистов, — продолжил Гончаров. — Мы привлекаем наиболее активную часть мужского населения, которое способно с оружием в руках защищать свое отечество!»

«Убивать детей, матерей и издеваться над ними?» — уточнил Евгений Попов.

А украинский журналист Александр Чаленко попросил своего соотечественника ответить на вопрос, являются ли бойцы батальона «Азов» героями.

«Саша, ты же знаешь, что в нашей стране было только две идеологии — национализм и коммунизм. Коммунисты нас предали. Осталась одна идеология. Это националисты, а не фашисты. Они отстаивают независимость Украины», — ответил на вопрос Чаленко Гончаров.

«То есть вы за любых людей, которые будут «отстаивать» вашу независимость, пусть при этом они будут фашики, нацики — кто угодно — любые моральные уроды?» — сделал вывод Евгений Попов.

«Во-первых, мы говорим об идеологии, здесь вакуума не может быть», — ответил Гончаров.

«А почему не говорите о пытках, убийствах и расправах?» — не отступал телеведущий.

«Эти люди сражаются не за деньги, а за свои идеологические установки», — сказал украинский политолог о сторонниках «Азова».

Точку над i в этом разговоре поставила соведущая программы Ольга Скабеева.

«Мы сейчас рассматриваем батальон «Азов» — подразделение, которое официально введено в состав министерства внутренних дел. Начальник — Арсен Аваков. Аваков курирует деятельность фашистов. Мы вам, справедливости ради, пять лет об этом рассказываем. Но ладно — мы. Американцы ставят вас на одну доску с ИГИЛовцами (боевики ИГ1, «Исламское государство»1. — террористическая организация, запрещенная в России). Вас — я имею в виду украинское государство. А вы стоите и говорите, что ничего страшного и мы продолжаем работать» — пристыдила украинца Скабеева.

1 Организация запрещена на территории РФ.