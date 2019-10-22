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Пугачева и ее шестилетняя дочь до слез растрогали пользователей Сети

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Алла Пугачева и ее шестилетняя дочь растрогали до слез пользователей СетиМосква, 22 октября. Поклонники не устают восхищаться очарованием Лизы Галкиной. На фан-странице дочери Аллы Пугачевой в Instagram был опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлена шестилетняя Лиза со своей звездной мамой.

Видеоролик до слез растрогал пользователей Сети. При этом поклонники обратили внимание на сходство Пугачевой и ее дочери.

«О чем же вы шепчетесь мои любимые девочки?» — пишет tatiana.8494.

Алла Пугачева и ее шестилетняя дочь растрогали до слез пользователей Сети

«Так трогательно, аж расплакалась», — отмечает o.tamarrra.

Алла Пугачева и ее шестилетняя дочь растрогали до слез пользователей Сети

«Любимая мамочка!» — пишет ludmilasunshine.

Алла Пугачева и ее шестилетняя дочь растрогали до слез пользователей Сети

«Дети — счастье!» — отмечает nurdzchemaladb.

Алла Пугачева и ее шестилетняя дочь растрогали до слез пользователей Сети

Ранее в Сети была опубликована фотография Аллы Пугачевой без макияжа, которая разделила поклонников певицы на два лагеря. На снимке Пугачева запечатлена без привычного макияжа во время прогулки с дочкой Лизой. Многие пользователи назвали снимок «ужасным», а также выразили уверенность, что Пугачевой не стоит отказываться от использования косметики. Однако другая часть пользователей Сети встала на защиту певицы, напомнив всем критикам о ее преклонном возрасте.

 

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