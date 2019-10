WhatsApp начал тестировать новую функцию для работы с групповыми чатами

Москва, 22 октября. Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая позволяет ограничить список контактов, способных добавлять пользователя в групповые чаты.

Нововведение появилось в бета-версиях 2.19.298 для Android и 2.19.110.20 для iOS. Благодаря новой опции пользователь WhatsApp теперь сможет выбрать, кто будет приглашать его в обсуждения: все или только люди из списка контактов.

Помимо этого, некоторых пользователей можно будет добавить в черный список. Для того, чтобы функция заработала, необходимо зайти в настройки, а затем в раздел «Учетная запись» — «Безопасность». Там появится меню «Группы».

✅ WhatsApp is rolling out the group privacy settings, including blacklist!https://t.co/i9fntn7SbA



Give me feedback on Twitter if the feature is enabled for you, if you are using iOS or Android, beta or stable release, where you are from etc.. :D