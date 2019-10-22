WhatsApp начал тестировать новую функцию для работы с групповыми чатами

Москва, 22 октября. Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая позволяет ограничить список контактов, способных добавлять пользователя в групповые чаты.
Нововведение появилось в бета-версиях 2.19.298 для Android и 2.19.110.20 для iOS. Благодаря новой опции пользователь WhatsApp теперь сможет выбрать, кто будет приглашать его в обсуждения: все или только люди из списка контактов.
Помимо этого, некоторых пользователей можно будет добавить в черный список. Для того, чтобы функция заработала, необходимо зайти в настройки, а затем в раздел «Учетная запись» — «Безопасность». Там появится меню «Группы».
✅ WhatsApp is rolling out the group privacy settings, including blacklist!https://t.co/i9fntn7SbA— WABetaInfo (@WABetaInfo) 21 октября 2019 г.
Give me feedback on Twitter if the feature is enabled for you, if you are using iOS or Android, beta or stable release, where you are from etc.. :D
Напомним, в начале октября на российском рынке появилась доработанная версия классической «раскладушки» — Nokia 2720 Flip. Теперь поклонники бренда могут полностью предаться ностальгии по середине двухтысячных, не жертвуя при этом функционалом.
Примечательно, что новинка поддерживает 4G-сети, имеет предустановленный мессенджер WhatsApp и социальную сеть Facebook, а также может управляться при помощи голосового ассистента Google.
Тем временем социальная сеть «ВКонтакте» разрешила сообществам скрывать своих подписчиков.