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WhatsApp начал тестировать новую функцию для работы с групповыми чатами

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WhatsApp начал тестировать новую функцию для работы с групповыми чатами

Москва, 22 октября. Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая позволяет ограничить список контактов, способных добавлять пользователя в групповые чаты.

Нововведение появилось в бета-версиях 2.19.298 для Android и 2.19.110.20 для iOS. Благодаря новой опции пользователь WhatsApp теперь сможет выбрать, кто будет приглашать его в обсуждения: все или только люди из списка контактов.

Помимо этого, некоторых пользователей можно будет добавить в черный список. Для того, чтобы функция заработала, необходимо зайти в настройки, а затем в раздел «Учетная запись» — «Безопасность». Там появится меню «Группы».

Напомним, в начале октября на российском рынке появилась доработанная версия классической «раскладушки» — Nokia 2720 Flip. Теперь поклонники бренда могут полностью предаться ностальгии по середине двухтысячных, не жертвуя при этом функционалом.

Примечательно, что новинка поддерживает 4G-сети, имеет предустановленный мессенджер WhatsApp и социальную сеть Facebook, а также может управляться при помощи голосового ассистента Google.

Тем временем социальная сеть «ВКонтакте» разрешила сообществам скрывать своих подписчиков.

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Источник: WABetaInfo
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