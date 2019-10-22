Продюсер Рубиновский рассказал, как его накормила Пугачева

Москва, 22 октября. Известный продюсер Борис Рубиновский рассказал, как побывал в гостях у певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина.

Звездная пара тепло встретила гостя. Галкин устроил Рубиновскому экскурсию по особняку, а Пугачева накормила его обедом и ужином. Был ли обед приготовлен лично Примадонной или над угощением старался профессиональный повар, продюсер уточнять не стал. О том, какие именно блюда были выставлены на стол, он тоже умолчал. Зато гость поблагодарил хозяев за «нереальное количество теплоты» и заботы.

«Отдельное спасибо Максиму за интересную и познавательную экскурсию, а Алле Борисовне за вкуснейший обед и ужин!» — пишет Рубиновский в Instagram.

Подписчики в очередной раз отметили, насколько крепкая и счастливая семья получилась у Пугачевой с Галкиным, несмотря на разницу в возрасте.

«Просто счастливая семья, в которой есть все что нужно для счастья», — пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что королева российской эстрады вновь стала жертвой так называемой «билетной мафии». Речь идет о спекулянтах, которые скупают билеты на концерт, а потом перепродают их по завышенной цене. На этот раз перекупщики проявили себя во время юбилейного концерта Пугачевой в Белоруссии.

У официальных продавцов стоимость билетов на концерт в комплексе «Минск-Арена» начиналась от двух тысяч рублей. За самый дорогой билет нужно было заплатить 15,5 тысяч. Но злоумышленники буквально за два месяца скупили все билеты в партер и один из ближайших секторов к сцене и стали продавать билеты гораздо дороже. Так, за место в 10-м ряду они просят 37 тыс. рублей, а билет в первый ряд стоит аж 150 тысяч.