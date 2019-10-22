Работник рудника «Таймырский» назвал возможную причину гибели коллег

Москва, 22 октября. По меньшей мере трое рабочих погибли в результате ЧП на руднике «Таймырский» ГМК «Норильский никель». Официальных данных о том, что именно произошло в месторождении и стало причиной смерти сразу нескольких человек, пока нет, но один из сотрудников предприятия предварительно рассказал, что могло послужить причиной их гибели.

По словам сотрудника, рабочие могли умереть от выброса газа.

«Информация еще не подтвержденная, но люди зашли в вырубку. Это была тупиковая выработка, произошел выброс газа — и люди задохнулись. У нас вообще рудник не загазован, но есть тупиковые выработки, где газ может образовываться. Они зашли в такую вырубку. Таких случаев уже много лет не было, это нонсенс», — рассказал «360» один из рабочих рудника.

Напомним, как сообщили в ГМК «Норильский никель», ЧП произошло 22 октября. В 12.30 по московскому времени на горизонте минус 1445 метров рудника «Таймырский» были обнаружены три человека без признаков жизни. Еще несколько человек пострадали. Точное количество пострадавших уточняется.

Представитель «Норникеля» объяснил, что сейчас на месте инцидента проводится расследование, обстоятельства трагедии выясняются. Он подчеркнул, что в шахте не обнаружено завалов и разрушений.

В компании заявили, что начали проводить внутреннее расследование и обещали предоставлять дополнительную информацию по мере ее поступления.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также поставляет золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения расположены в России (в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае), а также в Финляндии и ЮАР.

Рудник «Таймырский» входит в Заполярный филиал «Норникеля». Он был введен в эксплуатацию в 1982 году.