Главные новости 22 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 22 октября.

В Новой Москве мужчина напал на людей с ножом, двое скончались. Появилось видео с места резни в Новой Москве.

Депутат Европарламента заявила, что шокирована словами Владимира Зеленского об отсутствии помощи стране со стороны ЕС. Депутаты Европарламента «шокированы» словами Зеленского в разговоре с Трампом.

Певица Наталья Подольская сделала неожиданное признание, заявив, что на протяжении многих лет обманывала своего мужа. Подольская призналась, что много лет обманывала мужа.

Алексей Ягудин не разделил позицию семьи актрисы Анастасии Заворотнюк, которая скрывает информацию о якобы больной звезде. Ягудин сделал новое заявление о болезни Заворотнюк.

Главарь «Ат-Тауры» рассказал, что коалиция США не борется с ИГИЛ1, крупные силы САА дислоцированы у Айн-Иссы, курдские террористы подорвались в Хасаке. Сирия новости 22 октября 07.00: в Сеть утекла аудиозапись из «Ат-Танфа», курды-террористы взорвались в Ракке.

Московский миллиардер Андрей Ковалев побывал в Костроме, где раздал неравнодушным горожанам квартиры и деньги. «Секретный миллиардер» раздал квартиры и деньги жителям Костромы.

Постоянное представительство РФ при НАТО посоветовало Североатлантическому альянсу купить учебники по истории. Постпредство РФ посоветовало НАТО купить учебники по истории.

Максим Галкин опубликовал видео с матерящейся коллегой Ларисой Гузеевой на съемках передачи «Давай поженимся». Галкин выложил запрещенное видео с матерящейся Гузеевой на «Давай поженимся».

Украинский националистический полк «Азов» назвал «информационной атакой» планы по признанию его террористической организацией. Полк «Азов» ответил на планы признать его в США террористической организацией.

Ожидания по поводу возможного продолжения операции против курдов-террористов довольно неоднозначны. Эксперт заявил, что Турция согласует решение по курдам-террористам в Сирии с Россией.

1 Организация запрещена на территории РФ.