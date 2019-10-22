Эксперт назвал недопустимым отказ ветеринара помочь собаке в Нижнекамске

Нижнекамск, 22 октября. Ветеринарные врачи должны следовать этическим принципам, заявил заслуженный ветеринар России Сергей Середа, комментируя инцидент с собакой в Нижнекамске.

Россиян возмутило поведение нижнекамского ветеринара, которая отказалась оказывать помощь сбитой таксистом собаке. Попавший под машину пес умер на пороге клиники.

Пользователи призвали руководство клиники к ответу и пообещали, что клиентов у них станет намного меньше. Эксперт Сергей Середа назвал такое поведение врачей недопустимым.

«Есть определенная этика, и говорить о том, что если у собаки нет прививки от бешенства, поэтому я не буду ее смотреть, недопустимо. Ты — врач, ты учился, чтобы помогать», — прокомментировал ветеринар, его цитирует Nation News.

Он добавил, что врач обязан осмотреть животное, соблюдая меры предосторожности. То есть надеть маску и перчатки, халат. Но отказывать владельцам животного нельзя.

В любой экстренной ситуации люди имеют право на помощь для их питомцев. Середа сравнил этот случай с ДТП, в котором мог пострадать человек.

Разве допустимо отказывать в помощи пострадавшему с переломом, если у него нет справки о прививке от кори, подчеркивает эксперт.

Ранее свидетельница ДТП, при котором пострадала собака, объяснила отказ ветеринара помогать животному. По ее словам, врач был некомпетентный.