Полиция США превратилась в серийного убийцу с лицензией

Каждый американский полицейский знает о существовании презумпции невиновности (без этого знания их бы просто не аттестовали). Однако полицейские не всегда ориентируются на нее при принятии оперативных решений. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Без суда и следствия

Количество американских граждан, которые были убиты полицейскими без суда и следствия в 2019 году, уже перевалило за тысячу человек. Откуда такие большие цифры? Еще в прошлом веке многими отмечалась одна характерная черта, присущая практически каждому гражданину США: американцы сначала стреляют, а потом думают. От этого никуда не деться, но есть и объективная причина, по которой американские полицейские стреляют раньше, чем успевают выкрикнуть «Замри!».

В США разрешен свободный оборот оружия, а в некоторых штатах законы вообще позволяют ходить со штурмовой винтовкой наперевес. Именно по этой причине американские копы действуют по принципу «кто первый выстрелил, тот и остался жив».

Трагедия в том, что именно так погибает огромное количество абсолютно невинных граждан. При этом в подавляющем большинстве случаев действия полицейских признаются судом оправданными, что позволяет им продолжать службу, а может быть и получить целый ряд компенсаций. Средняя же выплата за потерю кормильца в США составляет 100 000 долларов. Причем эти деньги берутся не из жалования полицейского, а из карманов налогоплательщиков.

Убийства детей и подростков

По статистике, полицейские убивают больше белых мужчин, чем кого-то еще. Однако в процентном соотношении от пули полицейских гибнет больше черных подростков и мужчин до 25 лет. Одной из главных причин, почему практически две трети черных детей живут в неполных семьях, является не ветреность чернокожих отцов, а пуля полицейского или расистские убеждения судьи и присяжных. Более того, полиция в несколько раз чаще останавливает для обыска и проверки документов именно черных мужчин.

Самым трагичным в этой и без того плачевной ситуации является то, что под пули полицейских попадают дети. Одно дело, когда это происходит случайно. Совсем другое дело, когда полицейские осознанно выбирают в качестве цели детей. В некоторых случаях полицейские без предупреждения открывают огонь по детям, у которых они видят игрушечные пистолеты. Напомним, в подавляющем большинстве случаев полицейские не несут уголовной ответственности за свои действия.

Усугубляет и без того тяжелую ситуацию то, что полиция обладает достаточным ресурсом не только для того, чтобы избежать ответственности за убийство, но и для того, чтобы выставить виноватым абсолютно непричастного человека или даже близкого родственника их жертвы.