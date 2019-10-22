Путин наградил следователя по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Москва, 22 октября. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина, который возглавлял следственную группу по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.

Указ российского лидера размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу», — говорится в тексте документа.

Напомним, на прошлой неделе Заводский районный суд Кемерово освободил из СИЗО четверых из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Трагедия произошла 25 марта 2018 года. При пожаре погибли более 60 человек, в основном дети. По факту произошедшего завели уголовное дело, в его рамках арестовали 15 человек, в том числе охранника, собственников и управляющих зданием, бывших руководителей областного МЧС.

На месте трагедии в Кемерово открыли «Парк ангелов» в память о погибших при пожаре. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что перед властями региона стояла задача сделать место памяти и силы, а не место скорби.

Тем временем Окружной суд Варшавы принял решение экстрадировать в Россию бывшего гендиректора основной фирмы-владельца «Зимней вишни» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.