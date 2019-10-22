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Посол Украины устроил в Латвии скандал из-за поездки в Крым

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Посол Украины устроил в Латвии скандал из-за поездки в Крым

Рига, 22 октября. Посол Украины в Латвии Александр Мищенко устроил скандал из-за поездки представителя общественной организации «Объединения украинских обществ Латвии» Леонида Мухина в Крым, где состоялся круглый стол на тему сотрудничества.

Мухин выступил на мероприятии и пригласил других участников круглого стола посетить Латвию. Мищенко назвал «Объединение украинских обществ Латвии» «псевдоукраинским» и «бутафорским», а представителя организации обвинил в нарушении украинского законодательства.

«Если же вы хотите и дальше проводить линию Кремля, если это ваша внутренняя идеология, пожалуйста, измените название «украинская» и не позорьте настоящую украинскую идею и украинскую нацию», — пишет посол в Facebook.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.

При этом МИД РФ считает, что признание Украиной потери Крыма могло бы стать хорошей основой для переговоров по морской границе между РФ и Украиной.

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