Жительница Каталонии рассказала, почему бастует Барселона

Больше недели в Барселоне идут протесты, каждый вечер в городе беспорядки и стихийные манифестации. В самом начале они сопровождались жесткими столкновениями с полицией, поджогами, драками и невиданным вандализмом. Жители столицы Каталонии уверяют, что акции за независимость никогда раньше не калечили город; полицейские — что за 17-20 лет работы не встречали подобную агрессию со стороны протестантов. На первый взгляд кажется, что Барселона в эти дни продолжает многолетнюю борьбу за независимость от испанской короны, но местные утверждают: на этот раз дело в другом. Своим мнением с Федеральным агентством новостей поделилась жительница Каталонии Паула Мартин.

— Паула, как бы вы описали то, что сейчас творится в Барселоне?

— У этих событий длинная предыстория, но триггером к тому, что происходит в Барселоне именно сейчас, стало решение Верховного суда Испании. В прошлый понедельник он приговорил к заключению лидеров популярных движений, выступающих за независимость Каталонии, а также демократически избранных политиков. На всех — порядка 100 лет тюремного заключения. Этот приговор многим показался чрезмерно строгим и непомерным, люди вышли на улицы с требованием изменить решение испанского правосудия. Каталонцы считают несправедливым то, что более серьезные преступники — наркоторговцы и убийцы — находятся на свободе, а каталонские лидеры оказались за решеткой по столь жесткому решению суда. Люди сыты по горло испанским правосудием, которое защищает только свои интересы, вот почему неделя началась с демонстраций.

— Как вы к этому относитесь, на чьей стороне?

— Я никогда не была борцом за независимость Каталонии, но я считаю, у каталонцев должно быть право голосовать на референдуме и выбирать собственное будущее. Я считаю, Испания должна позволить это людям. Но, с точки зрения политики, творится просто цирк, потому что у нас есть конституция 1978, и она говорит о том, что Каталония не может проводить референдум без одобрения государственных властей, но в то же время защищает другие права и дает возможности для широкого ее толкования. Меня задевает манипуляция со стороны обеих партий — и каталонских радикалов и испанских националистов — она только провоцирует людей на большее насилие. Мне кажется, настало время сесть и поговорить: «Люди, если вы считаете, что надо изменить конституцию — давайте изменим ее». Неважно, чего это будет стоить, сколько времени это займет, но такой разговор необходим. Проблема в том, что обе стороны накопили много гнева по отношению друг к другу и практически неподъемны для разговора. Сейчас очень тяжело добиться политических изменений. И тут мы все должны задать себе вопрос — а кому выгодно, чтобы эта ситуация и дальше развивалась в этом же русле?

— Можно ли оценить, как много людей на одной и другой стороне?

— По данным последнего официального исследования с прошлых выборов в парламент Каталонии, примерно 40% жителей (47-48%. — Прим. ФАН) проголосовали за партии, ратующие за независимость. Учитывая события этой недели, подозреваю, что этот процент серьезно вырастет. Многие из тех, кто не считал себя сторонниками независимости, на эмоциях сейчас проголосовали бы именно за эти партии. Мне кажется, у этого феномена несколько причин. С одной стороны, дело в приговоре, о которым мы с вами говорим, и речь уже не о независимости, а о демократии. С другой стороны, в связи с усиливающимся прессингом Испании все большему количеству людей в Каталонии идея отделения кажется подходящим вариантом. Это возможность построить новый мир и начать все заново для Каталонии. Если обобщить, то я считаю, процент сторонников партий за независимость вырастет, потому что чем больше насилия вы применяете, тем больше радикальных настроений в ответ получаете.

— Эти события разделили общество? Вы спорите об этом с друзьями, в семьях?

— Да, это идейно разделяет общество, но и в некоторой степени объединяет нас. Я знаю людей, которые равнодушно относились к идее независимости Каталонии, но сейчас участвуют в мирных манифестациях, потому что считают приговор нечестным или просто потому, что им жутко видеть, как полиция превышает свои полномочия против безоружных людей. Объединяются поколения и люди разных взглядов.

Но в моей семье и в кругу друзей мы не позволяем политике вмешиваться в нашу жизнь и влиять на наши отношения. Хотя у нас разное видение происходящего.

— Я видела, как вандалами изуродован город, обидно за Барселону?

— Я подозреваю, что вандалы ответили своими действиями на насилие со стороны государства. Дело не только в физическом насилии, я говорю о социальном насилии в виде репрессий и приговоров, которое испанское правительство регулярно практикует по отношению к Каталонии. Наши СМИ работают под цензурой, каталонских болельщиков не пускают на стадион в желтой одежде... Но демонстрации каталонцев за независимость всегда были мирными. Единственным источником насилия на этих акциях была полиция. Сегодня люди отвечают на это. В эти дни пострадало много полицейских, гражданских и журналистов. Арестованы участники демонстраций и журналисты, лично у меня есть знакомая, которая сейчас в тюрьме. Я знаю, что она не тот человек, который стал бы проявлять насилие, но она в тюрьме. И между прочим, мы так и не знаем, кто эти вандалы — борцы за независимость Каталонии или внедренные испанские националисты?

Некоторые СМИ говорят, что это группа радикальной молодежи, которая присоединилась к демонстрации исключительно для того, чтобы под ее прикрытием заниматься вандализмом. Совершенно точно, что это меньшинство населения, но от них больше всего шума, они привлекают внимание прессы. Я считаю, что это ответ на насилие и несправедливость правосудия.

Кроме того, обратите внимание, демонстрации идут также в Мадриде, Валенсии, у басков, в других местах Испании.

Эти акции протеста — не про Каталонию, не столько про независимость, они — про демократию.