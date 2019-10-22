Boeing выделила $100 млн долларов родственникам жертв катастроф 737 MAX

Нью-Йорк, 22 октября. Компания Boeing выделила 100 миллионов долларов на обеспечение нужд родственников погибших и пострадавших в катастрофах самолета 737 MAX. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Boeing.

Отмечается, что американская компания создала фонд, чтобы помочь семьям тех, кто погиб и пострадал в авиакатастрофах самолетов Boeing 737 MAX.

«Boeing основала фонд объемом 100 млн долларов для обеспечения нужд семей и всех, кого коснулись эти инциденты», — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что 50 миллионов долларов были отложены для фонда финансовой поддержки Boeing, который предназначен для оказания немедленной финансовой помощи семьям жертв авиаинцидентов. В компании добавили, что продолжают взаимодействовать с заказчиками и авиаперевозчиками, которые эксплуатировали самолеты 737 MAX. Кроме того, Boeing еженедельно связывается с партнерами, чтобы обеспечить поддержку и полную готовность к возобновлению эксплуатации данной серии самолетов, как только запрет на их полеты будет снят.

Ранее эксперты пришли к выводу, что ключевую роль в авиакатастрофе Boeing-737 MAX перевозчика Lion Air в Индонезии сыграли проблемы при проектировании лайнера и недостатки при контроле соблюдения авиационных правил. Жертвами авиакатастрофы стали 189 человек.

В марте 2019 года самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, рухнул возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

После второй катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели. Кроме того, многие авиаперевозчики приняли решение о временном прекращении эксплуатации Boeing-737 MAX 8.