Эксперт оценил шансы «Локомотива» в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом»

Москва, 22 октября. Бывший главный тренер «Томи» и «Балтики» Валерий Непомнящий в разговоре с Федеральным агентством новостей оценил шансы «Локомотива» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«На мой взгляд, «Локомотив» в условиях той кадровой обстановки выжимает максимум возможного в чемпионате России. И этого достаточно для того, чтобы переиграть «Ахмат» и быть в лидирующей группе. Очевидно, что Лига чемпионов и «Ювентус» — другой уровень и, к моему большому сожалению, шансы команды гораздо скромнее. Мои симпатии на стороне «Локомотива», я желаю им удачи, но, думаю, ничья будет для них отличным результатом», — считает специалист.

«Ювентус» примет «Локомотив» в Турине во вторник, 22 октября. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее источник ФАН сообщил, что защитник «Локомотива» Борис Ротенберг может стать спортивным директором клуба. Сообщается, что футболист может завершить карьеру по окончании текущего сезона и занять должность в клубе.