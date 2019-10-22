Политолог объяснил, почему Украина вызывает все большее раздражение в Вашингтоне

Украина стала потенциально опасной для соседей страной, она вызывает все большее раздражение в Вашингтоне. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Влияние на Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Российской Федерации Владимир Путин якобы оказали влияние на отношение американского лидера Дональда Трампа к Украине. Об этом заявляет The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

«Он [Владимир Путин] всегда говорил, что Украина просто логово коррупции», — заявил собеседника WP.

Заметим, что проблема коррупции на Украине не является ни для кого секретом. Об этом неоднократно высказывались и в странах Европейского союза, и даже в самой Украине. Так, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что «коррупция поглотила всю страну».

Кроме того, как пишет The Washington Post, Виктор Орбан позволял себе уничижительно высказываться в отношении Украины. Таким образом, считают журналисты, у Трампа сформировалось представление об Украине как о безнадежно коррумпированной стране.

Закономерное состояние

Как отметил Сергей Простаков, современная Украина во многом обязана и своему появлению, и сегодняшним состоянием американцам, а проблемы она создает своим соседям. Страна, которой прежние руководители США отвели роль заслонки между Европой и Россией, а также потенциального военного плацдарма для сил НАТО, теперь пришла к закономерному состоянию.

«Управлявшаяся остатками советской верхушки с навязчивым участием западных советников Украина превратилась из потенциального промышленного конкурента других стран Европы в донора дешевой рабочей силы для них. Государство, уровень коррупции в котором достиг неимоверных величин, стало местом размещения самых «грязных» видов производств по устаревшим технологиям. Подавление русской, венгерской и других культур, господство националистической идеологии, которое обеспечивается в сфере образования, медиасфере, общественной жизни репрессивными методами, — все это уже делает Украину потенциально опасной для соседей», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, усугубляет ситуацию военный гражданский конфликт, развязанный самим Киевом. Однако смена президента в США многое поменяла. Находившиеся у власти украинские олигархические группировки, ориентировавшиеся на американских демократов, проиграли в борьбе своеобразному триумвирату, в составе которого выступает Владимир Зеленский и два олигарха — Игорь Коломойский и Виктор Пинчук.

«В конфликте внутри США киевские власти сами настойчиво ищут шансы получить новые гарантии и преференции, но в свете происходящего они вызывают лишь все большее раздражение в Вашингтоне, которое вполне закономерно. А информация от Путина или Орбана могла стать если не поворотным моментом в американо-украинских отношениях, то важным аргументом для Трампа перестать выступать с тех позиций, на которых стоял его предшественник Барак Обама. Прежняя политика США принесла лишь войну и опасность в регион, поэтому любые усилия по ее коррекции вполне оправданны», — заключил Сергей Простаков.

Ранее военные аналитики рассказали о беспределе в украинском ОПК. По их словам, в стране главенствует тотальная коррупция, воровство и обман.