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22 ОКТЯБРЯ 2019
Глава Карелии назвал блюдо, которое понравится миллионам туристов
Артур Парфенчиков рассказал ФАН, как сделать регион привлекательным для молодых
Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что Карелия может и должна стать не менее привлекательным для жизни и туризма регионом, чем соседняя Финляндия. О том, как этого добиться, он рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

Рабочий день главы региона расписан по минутам. Корреспонденты ФАН наблюдали за тем, как Артур Олегович осматривает колледжи и техникумы в Петрозаводске.
Сегодня для республики, как, впрочем, и для многих российских регионов, крайне важен вопрос, как удержать молодежь от переезда в Москву или Санкт-Петербург. Например, согласно официальной статистике, примерно треть выпускников Петрозаводского базового медицинского колледжа, получив профессию, уезжает из республики.

«Как добиться того, чтобы молодые жители Карелии, получив в республике образование и востребованные профессии, не уезжали в Санкт-Петербург и другие мегаполисы?» — с этого вопроса началась наша беседа с главой региона.

Происходила она уже вечером в машине, по дороге в один из районов республики, куда Артур Парфенчиков ехал для того, чтобы с утра лично работать с обращениями местных жителей.
Не хуже, чем в Москве или Питере
— Рецепт известен, и мы его реализуем. Создаем комфортные условия для жизни, как в социальной сфере, так и в сфере досуга.

Например, для молодых медиков мы сегодня за счет бюджета приобретаем квартиры. За два года мы выделили 93 миллиона рублей, чтобы купить 87 квартир в разных городах Карелии. То есть молодые люди сразу могут сравнить, что лучше: жить у себя дома, не думая о квартирном вопросе, или уезжать в мегаполисы, где надо тратить значительную часть зарплаты на аренду жилья или долгие годы выплачивать ипотеку.

Кроме того, молодым активным людям важно сегодня чувствовать себя мобильными. Они должны понимать, что живя в своем городе, они в течение нескольких часов могут оказаться в Турции, Египте, Франции. Поэтому мы активно развиваем авиасообщение в Карелии.

При поддержке республиканского правительства в Петрозаводске построен великолепный культурно-спортивный центр, в планах — строительство аквапарка. Я лично считаю, что он нужен: это еще один аргумент для молодой семьи оставаться жить на родине. Особенно для специалистов, которые хорошо зарабатывают.
«Зачем ехать в мегаполисы, когда у себя дома можно спокойно пойти с детьми и провести выходные не хуже, чем в столице?»,
— говорит глава Карелии.
Построен хороший перинатальный центр. Развиваем систему спортивных секций для детей. А когда создана хорошая социальная и культурно-досуговая система в регионе, ярче видны преимущества провинции. Я сам много лет прожил в Москве и Санкт-Петербурге и знаю, что там зачастую люди тратят по 3—4 часа в день в пробках. Это как раз то время, которое в регионах жители могут отдать отдыху и общению.

Жители Карелии уезжают не только в Санкт-Петербург, но и в Финляндию. Финны, что скрывать, заинтересованы в привлечении нашей молодежи, особенно на различные рабочие специальности. Поэтому мы должны создавать все условия своим ребятам, чтобы они у себя дома имели достойную зарплату и условия для жизни. Начиная с того, что наши учебные заведения должны быть отремонтированы, что называется, по евростандартам. Мы сейчас активно занимаемся этим.
В Кижи проложат дорогу
— Карелия традиционно воспринимается как туристический регион. На ваш взгляд, в достаточной ли мере используется туристический потенциал для развития экономики республики?

— Мы только в начале пути. Туристическую сферу у нас еще развивать и развивать. Карелия — уникальное место. Я сам постоянно открываю для себя что-то новое, хотя родился и долго жил здесь.

Недавно одна москвичка, бизнес-вумен, которая строит здесь нечто вроде репликации старой финской усадьбы в районе Рускеалы, назвала Карелию — эльфийской землей. Говорит: «Вы не понимаете — вы живете на земле эльфов!» Мне очень понравилась это яркая образная формулировка.

Пока мы в Карелии в туристическом отношении отчасти используем потенциал всего нескольких брендовых объектов. В первую очередь, это Кижи.
«Напомню, что именно этот уникальный комплекс деревянного зодчества в нашей стране — в первой тройке из объектов, вошедших в список ЮНЕСКО.

Мы гордимся этим достоянием. Но сегодня Кижи дают нам всего около 250 тысяч туристов в год. Они прибывают туда только водой в период навигации. Хотя и осенью, и зимой там тоже очень красиво», — говорит Артур Парфенчиков.
Чтобы развивать туризм в Кижах, мы сейчас строим дорогу, которую планируем сдать в эксплуатацию примерно через два года. Она будет подходить к зоне ЮНЕСКО. Туристам останется только на пароме пересечь небольшой водный отрезок. Таким образом, Кижи будут доступны круглогодично.

Логично, что следом за развитием транспортной инфраструктуры идет развитие территории в целом. Рядом с трассой на Кижи есть условия и для горнолыжного туризма — потенциальные инвесторы уже заявляют о своем желании развивать здесь свой бизнес. Уверен, что в комплексе это послужит развитию Заонежья. А ведь именно Заонежье содержит большой потенциал для культурно-этнографического туризма.
«Карелию воспринимают как родину эпоса «Калевала», в то время как именно в Заонежье была записана большая часть русских былин. Они сохранились не в Киеве или Владимире, а именно у нас, в местах расселения потомков новгородцев»,
— говорит глава Карелии.
Если говорить еще о точках роста для туризма, то я бы отметил планы по развитию нашего курорта «Марциальные воды» — кстати, самого первого в России, открытого еще в XVIII веке. Большой потенциал видим в создании геопарка Гирвас. Гирвасский палеовулкан — это уникальный объект геологического наследия. Он представляет собой хорошо сохранившийся фрагмент вулканического центра, который извергался более 2 миллиардов лет назад!

Безусловно, туристов привлекает наша гора Воттоваара — действительно загадочное место, которое не входит в стандартные туристические маршруты. Гора хранит в себе множество тайн — это многочисленные «сейды», деревья причудливой формы, каменный бассейн и особенная таинственная атмосфера.
Еще один весьма перспективный проект связан с нашими петроглифами. Напомню, что это наскальные рисунки древних людей, которые сохранились на берегах Онежского озера и Белого моря. Сейчас мы работаем над созданием историко-археологического природного музея карельских петроглифов.

На Беломорье планируем развивать «соловецкое направление». Дело в том, что история Беломорского и Кемского районов Карелии тесно связана с историей Соловецкого монастыря. Исторически на этих землях располагались Соловецкие подворья и монастырские подсобные хозяйства.

Поэтому неудивительно, что Карелия указом президента России Владимира Путина включена в зону развития туризма на Соловках. И мы прекрасно понимаем, что улучшение транспортной инфраструктуры карельского Беломорья позволит в разы увеличить туристический поток на Соловецкие острова.
Готовы принять пять миллионов туристов
— Какие виды туризма вы считаете приоритетными для развития?

— Мы развиваем самый разный туризм: от экстремального до паломнического. Экстремальный туризм — это сплав на байдарках по рекам, специальные маршруты для горных велосипедов. Очень серьезно занимаемся развитием охоты, гастрономического туризма. Я сам постоянно занимаюсь поддержкой и популяризацией карельской кухни, с которой знаком с детства.

Важно, чтобы помимо уже раскрученных калиток, стали популярны и разнообразные рыбники (карельские, поморские, заонежские), сульчены, косовики... А пирог с лисичками — удивительно вкусная, ни на что не похожая карельская пицца kantarelipirakka, которая, я уверен, понравится очень многим туристам.
С другой стороны, в республике — богатейший потенциал для продвижения духовно-просветительского туризма. Карелию нередко называют северной Фиваидой. Здесь развивалось русское отшельничество. Именно поэтому к нам приезжают паломники из других регионов России и не только.

Есть и новые туристические направления. Например, так называемый пассивный туризм, который сейчас популярен в Европе. Это когда человек сидит на берегу озера в маленьком доме и медитирует, отдыхает от цивилизации. Такое уединение с природой очень востребовано жителями мегаполисов.

Еще одно новое направление, которое мы начали развивать, — глэмпинг. Это вид туризма, когда отдыхающие живут в палатках посреди природы, но при этом в комфортных условиях: с душем, удобными кроватями и со всем, к чему мы привыкли в хороших гостиницах. Бывает, что такие временные жилища стоят на плотах в небольших озерах. Я сам лично общался с туристами из Перу и Чили, которые к нам приехали именно за таким туризмом.
«По оценкам экспертов, зарегистрированных туристов в 2018 году в нашу республику прибыло 800 тысяч человек. Однако мы думаем, что на деле эта цифра в 2—2,5 раза больше»,
— говорит глава Карелии.
Сейчас набирает популярность событийный туризм. Мы, например, проводим симфонический фестиваль «Рускеала». В этом году послушать шедевры мировой классики в мраморном каньоне под открытым небом приехало более 10 тысяч зрителей!

Но были прецеденты, что приехавшим ценителям музыки не хватало мест в гостиницах, и они вынуждены были бронировать места в финских гостиницах неподалеку. Поэтому сейчас наша главная задача — снять инфраструктурные ограничения. Мы готовы принять и пять миллионов туристов, с учетом антропогенной нагрузки на территорию, если мы все будем делать в рамках системы, а не концентрировать этих туристов в нескольких точках Карелии.
Мы — не «страна-бензоколонка»
— Кроме туризма, какие вы видите точки роста экономики Карелии?

— Лесопереработка в комплексе с лесовосстановлением — это уже часть промышленного кластера. Надо подходить комплексно: интенсивное лесовосстановление на научной основе, глубокая переработка леса. Все это дает рабочие места и перспективу жителям удаленных поселков.
У нас в планах — строительство двух современных перерабатывающих комбинатов: в Сегеже и в Кондопоге. Собираемся развивать добычу полезных ископаемых, рудных и не только. Есть даже запасы золота, перспективные для промышленной добычи.

Данные проекты войдут в индивидуальный план социально-экономического развития Карелии, который мы готовим по поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева.
Глубокая переработка леса даст хорошую работу жителям глубинки
Напомню, что Карелия вошла в число десяти регионов, получивших кураторство в правительстве РФ. Вместе с нашим куратором, министром экономического развития Максимом Орешкиным, мы сейчас работаем над этим планом, определяя перспективы развития региона.

Например, именно он поддержал наше предложение об использовании карельского щебня при строительстве арктических объектов.
«Наш щебень — один из лучших в Европе, в том числе по экологическим показателям. Но надо решать проблему его транспортировки с мест добычи, чтобы снизить конечную стоимость этого продукта»,
— говорит глава Карелии.
Исторически у нас развито машиностроение. И сейчас надо уделять этому внимание. «Петрозаводскмаш» развивается — там у нас есть возможность выделить кластер литейного производства. Наш завод — один из немногих, где сохранилось крупное литье.
Кроме того, у нас есть серьезные совместные планы с Росатомом. Мы под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева развиваем судостроение.

В частности, в планах — создание первой в стране цифровой верфи на базе Онежского судостроительного завода.

Планируем развивать рыбную отрасль. В этом году карельские рыболовецкие компании начали добывать креветку.
В Карелии создадут первую в России цифровую верфь
В планах — значительное увеличение продукции из водорослей Белого моря. Развиваем аквакультуру. В республике каждый год на 10% увеличиваются объемы производства форели. Мы постоянно консультируемся с биологами, ихтиологами, чтобы не навредить при этом естественным водоемам. При правильной организации хозяйства данное производство не будет наносить ущерба экологии. Особенно если это касается таких крупных озер, как Онежское.
Север — это не всегда плохо для сельского хозяйства. В частности, у нас есть возможности развивать семенное растениеводство. Поскольку в наших условиях не выживают вредители, можно выращивать семена под картошку и другие корнеплоды. В Карелии много солнца летом, у нас — полярный день. Поэтому наши ягоды вкусней и полезней, чем в Средней полосе России. Когда я угощаю гостей карельской клубникой, люди удивляются — откуда такие сладкие ягоды? У нас очень богатый витаминами мед, морские водоросли.
Глава Карелии рассказал, почему карельская клубника лучше кубанской
В целом, в Карелии есть все возможности для диверсификации экономики. У нас исторически сложилась хорошая образовательная база: Петрозаводский государственный университет вошел в число опорных вузов страны. Представьте: сегодня специалисты IT-парка ПетрГУ разрабатывают программное обеспечение для немецких заводов! Я думаю, в такой экономически развитой стране предпочитают лучшие продукты. Есть планы по созданию дата-центров. Один из них мы уже создаем в Надвоицах.

И это о многом говорит, кто бы там что ни заявлял про «страну-бензоколонку». Мы гордимся своими специалистами.
Чему научиться у финнов
— Как развиваются отношения с Финляндией и другими приграничными странами? Сказывается ли международная напряженность, затрудняет ли экономические отношения политическое противостояние между Россией и Западом?

— Мы часто обсуждаем самые разные вопросы с финскими соседями. Кстати, среди них есть много выходцев из Карелии. Поэтому для нас это отношения не только международные, но и гуманитарные. Часто родственники живут по разные стороны границы.

В планах у нас — создание свободной экономической зоны на границе с Финляндией. Конечно, надо быть реалистами: мы прекрасно понимаем, что в международной ситуации сейчас все очень непросто. Но для Финляндии, так исторически сложилось, сотрудничество с Россией всегда было очень важным. Мы, в свою очередь, чему-то учимся у наших соседей.
«Финны делятся с нами своим опытом по обращению с твердыми бытовыми отходами. Они в этом плане — на передовых позициях в мире. И они понимают, что вопросы экологии нам надо решать совместно, поскольку мы находимся рядом»,
— говорит глава Карелии.
— То есть со стороны Финляндии вы не чувствуете так называемой «мягкой силы»?

— Нет, у нас корректные и прагматичные отношения. Наши партнеры готовы работать с нами в экономике. Все прекрасно понимают, что исторически мы обречены жить рядом. Поэтому у нас не только коммерческие отношения. Мы работаем над совместными проектами в медицине, культуре и социальной сфере. В следующем году мы проводим дни Республики Карелия в Финляндии.
Это зерно долго зреет
— Уже два года в Петрозаводске существует Президентское кадетское училище. Расскажите, что изменилось в настроениях карельской молодежи?

— Судить о результатах можно будет лет через десять или двадцать, когда выпускники училища займут важные военные и государственные должности в стране. Поскольку образование — это такое зерно, которое очень долго зреет.

Уже сейчас можно сказать, что туда стремятся попасть многие, конкурс в училище большой. Но примерно половина кадетов — это дети из Карелии. Иногда нас упрекают за то, что мы даем некоторые преференции ребятам из глубинки. Они может в чем-то в уровне знаний уступают столичным сверстникам, но в них есть желание делать пользу своей стране, есть некая пассионарность. Чувствуется, что это та почва, в которую можно бросать зерно патриотизма, любви к Родине.
«Сегодня в Президентском кадетском училище учатся уже более полутысячи кадетов. Ребята со всей страны, в том числе с Дальнего Востока. Для Карелии это важно. Ведь к нам поступают лучшие. Для этих ребят Карелия становится второй родиной. Они сюда приезжают в 10—11 лет, здесь происходит становление их личности»,
— говорит глава Карелии.
Точно так же мы оцениваем и Государственное училище олимпийского резерва в Кондопоге. Это тоже магнит притяжения в Карелию лучших спортсменов. К нам уже приезжают известные тренеры, чтобы развивать зимние виды спорта. Это тоже работает на республику. То есть мы возвращаемся к тому, с чего начинали: у молодых активных людей есть стимул оставаться в Карелии, заниматься спортом.
— В Карелии планируется создание Финно-угорского центра. В чем его значимость для республики?

— Это значимо не только для Карелии, но и для России в целом. В нашей стране живут много представителей финно-угорских народов. И Карелия находится в центре финно-угорского мира. С одной стороны, соседние страны — Финляндия, Эстония, где преобладают финно-угры, а восточнее нас Удмуртия, Мордовия и другие регионы традиционного расселения народов этой группы. И для нас в республике важно сохранение самых разных этнических компонентов. В том числе и сохранение самобытной культуры карелов и вепсов.

Поэтому мы считаем чрезвычайно важным, если в республике появится центр, помогающий выполнять эти задачи. В этом вопросе мы уже заручились поддержкой федерального центра.
Беседовал Алексей Полубота

Иллюстрации Степана Яцко, пресс-службы главы Карелии и сайта pixabay.com.
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