Глава Карелии назвал блюдо, которое понравится миллионам туристов

— Рецепт известен, и мы его реализуем. Создаем комфортные условия для жизни, как в социальной сфере, так и в сфере досуга.



Например, для молодых медиков мы сегодня за счет бюджета приобретаем квартиры. За два года мы выделили 93 миллиона рублей, чтобы купить 87 квартир в разных городах Карелии. То есть молодые люди сразу могут сравнить, что лучше: жить у себя дома, не думая о квартирном вопросе, или уезжать в мегаполисы, где надо тратить значительную часть зарплаты на аренду жилья или долгие годы выплачивать ипотеку.



Кроме того, молодым активным людям важно сегодня чувствовать себя мобильными. Они должны понимать, что живя в своем городе, они в течение нескольких часов могут оказаться в Турции, Египте, Франции. Поэтому мы активно развиваем авиасообщение в Карелии.



При поддержке республиканского правительства в Петрозаводске построен великолепный культурно-спортивный центр, в планах — строительство аквапарка. Я лично считаю, что он нужен: это еще один аргумент для молодой семьи оставаться жить на родине. Особенно для специалистов, которые хорошо зарабатывают.

