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Ученые выявили причину развития неизлечимого рака

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Ученые выявили причину развития неизлечимого рака

Москва, 22 октября. Международная группа исследователей выявила причину развития неизлечимого рака и объяснила, почему некоторые раковые опухоли невосприимчивы к химиотерапии.

Эксперты в рамках исследования изучили устойчивость клеток к ферроптозу. При этом процессе они погибают из-за окисления липидов в составе мембраны. Оказалось, что многие формы рака со временем способны вырабатывать механизмы для блокирования ферроптоза, поэтому и становятся невосприимчивыми к лечению.

Специалисты объяснили, что причиной тому фермент лутатионперксидаза-4 (GPX4), который действует как антиоксидант и блокирует окисление липидов, пишет «Царьград». Однако часто, несмотря на препараты, блокирующие действие GPX4, лечение не оказывает эффекта.

Ученые выявили причину развития неизлечимого рака

Международной группе исследователей удалось выявить новое соединение, блокирующее ферроптоз, — молекулу FSP1. Она спасает раковые клетки от окисления, а функционирует за счет фермента N-миристоилтрансфераза (NMT).

Ученые пришли к выводу, что для прекращения антиоксидантного действия необходим препарат, способный подавить действие NMT. Это позволит лечить формы рака, которые сложно поддаются терапии.

Ранее российские медицинские специалисты проанализировали причины появления камней в почках среди пациентов и установили несколько причин возникновения болезни. Эксперты объяснили, что почечнокаменная болезнь возникает из-за содержания в рационе человека большого количества пищевых добавок и соли. Врачи рекомендовали ограничить употребление колбасы, полуфабрикатов, супов быстрого приготовления, молока, яиц и бобовых.

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Источник: MedicalXpress
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