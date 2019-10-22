Ученые выявили причину развития неизлечимого рака

Москва, 22 октября. Международная группа исследователей выявила причину развития неизлечимого рака и объяснила, почему некоторые раковые опухоли невосприимчивы к химиотерапии.

Эксперты в рамках исследования изучили устойчивость клеток к ферроптозу. При этом процессе они погибают из-за окисления липидов в составе мембраны. Оказалось, что многие формы рака со временем способны вырабатывать механизмы для блокирования ферроптоза, поэтому и становятся невосприимчивыми к лечению.

Специалисты объяснили, что причиной тому фермент лутатионперксидаза-4 (GPX4), который действует как антиоксидант и блокирует окисление липидов, пишет «Царьград». Однако часто, несмотря на препараты, блокирующие действие GPX4, лечение не оказывает эффекта.

Международной группе исследователей удалось выявить новое соединение, блокирующее ферроптоз, — молекулу FSP1. Она спасает раковые клетки от окисления, а функционирует за счет фермента N-миристоилтрансфераза (NMT).

Ученые пришли к выводу, что для прекращения антиоксидантного действия необходим препарат, способный подавить действие NMT. Это позволит лечить формы рака, которые сложно поддаются терапии.

Ранее российские медицинские специалисты проанализировали причины появления камней в почках среди пациентов и установили несколько причин возникновения болезни. Эксперты объяснили, что почечнокаменная болезнь возникает из-за содержания в рационе человека большого количества пищевых добавок и соли. Врачи рекомендовали ограничить употребление колбасы, полуфабрикатов, супов быстрого приготовления, молока, яиц и бобовых.