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Россиянку убили на глазах у дочери в Испании

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Россиянку убили на глазах у дочери в Испании

Мадрид, 22 октября. Испанская полиция задержала россиянина по подозрению в убийстве жены, также гражданки РФ. Инцидент произошел в городе Дения в провинции Аликанте.

По данным полиции, преступление произошло в ночь на вторник. В экстренную службу позвонила соседка, которая услышала крики. Позже о нападении сообщила и дочь погибшей.

Прибывшие на место трагедии полицейские нашли 44-летнюю женщину мертвой с перерезанным горлом. На месте преступления правоохранители задержали ее 54-летнего мужа. Несовершеннолетняя дочь находится с соседкой.

В полиции сообщили, что ранее женщина заявляла в суде о насилии со стороны супруга. Мужчине выписали ордер, запрещающий приближаться к жене. По предварительным данным, мужчина мог попасть в квартиру на втором этаже по приставной лестнице, сообщает телеканал «360».

В посольстве РФ сообщили, что официальная информация об убийстве гражданки РФ не поступала. Генеральное консульство в Барселоне выясняет детали случившегося, добавили в дипмиссии.

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Источник: РИА Новости
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