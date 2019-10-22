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Чета Зеленских показала свои наряды с интронизации императора Японии

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Чета Зеленских показала свои наряды с интронизации императора ЯпонииТокио, 22 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская опубликовали в своих социальных сетях фото с прошедшей церемонии интронизации императора Японии Нарухито, которая сегодня состоялась в японской столице. 

Чета Зеленских приняла участие в торжественной церемонии вступления на престол наследного принца Нарухито, а после супруги показали свои парадные наряды в социальных сетях.

Для этого случая первая леди Украины выбрала закрытое платье в пол нежно-лимонного цвета, которое надела с полупрозрачными перчатками в сетку, расшитыми бисером, и остроносыми туфлями-лодочками телесного цвета. 

Президент Украины посетил мероприятие в черном фраке, который надел с брюками с защипами и белоснежными жилетом и рубашкой, в зоне воротника украшенной белоснежной бабочкой. 

В подписи к фото в Instagram Елена Зеленская отметила, что присутствие на церемонии интронизации императора стало для нее честью, а также пожелала новому главе Японии гармонии в правлении государством.

Зеленский опубликовал снимок с супругой в Facebook и также сказал, что присутствие на таком значимом для страны событии было для него большой честью. Он отметил, что Япония — уникальная страна, умело сочетающая традиции и современность. 

«Для меня большая честь принять участие в интронизации императора Нарухито. Древний обряд в современной Японии  — пример того, как в одном государстве могут существовать глубокое уважение к традициям, а также внедрение новых высоких технологий для улучшения жизни», — написал Зеленский.

Напомним, сегодня новый император Японии Нарухито официально вступил на престол. 59-летний наследный принц стал 126-м императором Японии и при этом первым в ряду монархов, кто родился после капитуляции Японии во Второй мировой войне. 

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Источник: Instagram.com
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