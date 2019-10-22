Суд в Польше разрешил экстрадировать в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

Варшава, 22 октября. Суд в Польше разрешил экстрадировать в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова.

Окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, который проходит обвиняемым по делу о хищении денежных средств в РФ.

В ходе судебного заседания Черняков заявил о своем добровольном желании быть экстрадированным в Россию, а также выразил недоверие польскому суду. При этом экс-глава НПО «Космос» не согласился с выдвинутыми против него обвинениями.

«Я хочу уехать в Россию, так как там правосудие имеет хоть какой-то смысл», — сказал Черняков.

В декабре 2017 года Андрей Черняков был задержан сотрудниками польской пограничной службы в аэропорту Варшавы. В ходе досмотра у него был обнаружен поддельный румынский паспорт, который он планировал использовать для въезда на территорию Украины.

В России Чернякова обвиняют в мошенничестве и хищении денежных средств. В 2011 году НПО «Космос» получило кредит в размере 11 миллиардов рублей на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Кредит не был погашен, а долги НПО «Космос» перед банком превысили сумму в размере 30 миллиардов рублей, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и хищении денежных средств. Черняков скрывался от следствия и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.