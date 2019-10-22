В Госдуме рассказали, какие профессии в скором времени могут исчезнуть

Москва, 22 октября. Россиянам стоит готовиться к тому, что целый ряд профессий в ближайшее время может исчезнуть в связи с автоматизацией труда. Об этом во вторник заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, речь в первую очередь идет о профессиях с низкой квалификацией. В группу риска попадают продавцы, охранники, билетеры, уборщики и представители других профессий, не требующих специальных знаний и навыков.

«Надо с понимаем относиться к тому, что мир меняется, появляются новые технологии, новые формы взаимоотношения работника и работодателя. Это все влияет на рынок труда, и ряд профессий становится невостребованными», — пояснил Нилов порталу Ura.ru.

По мнению парламентария, будущее за инженерами, программистами и IT-специалистами. О неизбежных изменениях на рынке труда также говорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации». Глава правительства уверен, что со временем некоторые специальности полностью займут роботы, поэтому крайне важно следить, чтобы российское образование отвечало духу времени.

В то же время не стоит думать, что развитие роботехники гарантировано приведет к безработице. По данным ученых, в 2020–2021 годах появятся 133 миллиона новых рабочих мест взамен исчезающих 75 миллионов прежних.