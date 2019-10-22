Санкт-Петербург, 22 октября. Семья с тремя детьми из города Горловка в Донбассе посетила Петербург в рамках проекта «Три дня без войны». Организаторы устроили привыкшим к войне детям мирные каникулы и провели экскурсию по городу.

Организатором проекта выступил руководитель Центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» и основатель Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров. По его словам, общественники намерены раз в два-три месяца устраивать 3-5 дневное путешествие в Петербург для жителей охваченных войной районов Донбасса.

Организаторы получили массу писем от желающих принять участие в первом таком путешествии, в том числе и из Горловки. Было принято решение, что Петербург посетит волонтер организации «ТеплоСердец» Анна Кудинова с тремя детьми. Как отмечают организаторы, целью этой поездки было отвлечь детей от ужасов непрекращающейся войны и подарить детям радостные впечатления.

Гости Петербурга посетили Казанский собор, музей Гранд-Макет, Елисеевский дворец, самый большой в Европе планетарий, зоологический музей и другие достопримечательности. Кроме того, для мамы детей были организованы встречи с известными лидерами ленинградских музыкальных групп.

По словам горловчанки, детям было трудно поверить, что нет необходимости прятаться от самолетов. После войны трудно перестроиться, что самолет – это что-то радостное, отметила она.

«Стараешься их, конечно, их от всего этого отвлечь, проводить разные праздники, конкурсы. Несмотря на войну, жизнь продолжается. Детей учишь тому, что нужно принимать то, что есть, и продолжать жить», — рассказала Кудинова в комментарии корреспонденту «Новостного агентства Харьков».

Она добавила, что после подписания «формулы Штайнмайера» обстановка в Донбассе накалилась, обстрелов стало больше, на окраинах Горловки идет война. Тем не менее собеседница надеется, что скоро все ужасы войны закончатся.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток.

Однако Киев уже три раза сорвал разведение. Донецкая и Луганская народные республики предприняли попытку начать разведение 9, 10 и 11 октября, для этого были запущены белые ракеты. Но Киев проигнорировал сигнал и сорвал разведение.

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что глава Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов, которые намерены сорвать разведение сил и спровоцировать новый виток гражданского конфликта.