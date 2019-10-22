Глава экосовета Украины призвал спасать «умирающий» Днепр

Киев, 22 октября. Состояние реки Днепр достигло критической отметки, необходимо ввести комплексную программу по ее спасению. Об этом заявил глава Национального экологического совета Украины Александр Чистяков.

По его словам, причиной того, что Днепр стонет» и «умирает», а у его притоков немало проблем, стало строительство дамб. Река в связи с этим потеряла собственное течение и уже не в состоянии смыть то, что в нее попадает, объяснил Чистяков.

«По берегам Днепра стоят мегаполисы и химические предприятия со своими стоками и сливами», — добавил глава совета.

Чистяков уточнил, что в киевской акватории образовалось уже более 50 мелей, где уровень воды лишь по колено. При этом Днепр из-за негативного воздействия сточных вод «цветет всеми цветами радуги».

Для решения проблемы и спасения реки глава экологического совета призвал законодательно заставить местные советы привести нормативные акты в соответствие с Водным и Земельным кодексами.

Напомним, этим летом одной из самых актуальных тем стало обмеление Днепра. Эксперты обратили внимание, что по реке «ударила» водная блокада Крыма. Например, воды Черного моря, омывающие берега Одессы, изменили цвет и напоминают теперь свежевыжатый сок сельдерея.

Река протекает и на территории других стран. Украинские СМИ отметили, что перекрывая в 2014 году поставку воды в Крым, администрация бывшего украинского президента Петра Порошенко и не предполагала, что наибольший ущерб нанесет вовсе не полуострову, а Белоруссии.

Ранее и первый вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс подчеркнул, что из-за решения Киева перекрыть Северо-Крымский канал происходит заболачивание земель Херсонской области.